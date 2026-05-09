Španska policija istražuje okolnosti pod kojima je muškarac srpske nacionalnosti ranjen iz vatrenog oružja u četvrtak uveče u Ljoret de Mar.

Prema informacijama izvora bliskih istrazi, incident se dogodio na ulici u jednom naselju u Ljoret de Maru (provincija Đirona), a jedna od mogućih hipoteza jeste da je reč o obračunu između balkanskih kriminalnih klanova.

Muškarac, star oko 49 godina, pojavio se oko 23 časa u Regionalnoj bolnici sa prostrelnom ranom na nozi.

Kasnije je prebačen u bolnicu u Đironi, gde je potvrđeno da je rana nastala hicem iz vatrenog oružja, pa je, po protokolu, slučaj prijavljen policiji.

Istragu vodi Odeljenje za krivične istrage (DIC) iz Đirone, koje razmatra sve mogućnosti, uključujući obračun između narkokartela u tom području ili sukob dve rivalske balkanske kriminalne grupe - škaljarski klan i kavački klan.

Obe grupe su dobile ime po mestima odakle potiču njihovi članovi, a kako pišu španski mediji, bave se uvozom kokaina iz Južne Amerike. Nekada su sarađivale, ali su kasnije ušle u sukob koji traje širom Evrope.

Njihov rat je, prema policijskim izvorima, odneo između 60 i 70 života širom Evrope. U Barselona i okolini, sukobi između ovih balkanskih klanova doveli su do najmanje tri ubistva i četiri pucnjave u poslednjih deset meseci, pišu tamošnji mediji.

Prema izvorima bliskim slučaju, povređeni muškarac, koji je otpušten ubrzo nakon što je primljen u bolnicu, ćuti i nije pružio nikakve informacije o tome šta se dogodilo, navode izvori.

Istraga se sada fokusira na pronalaženje svedoka i snimaka koji bi mogli pomoći u identifikaciji napadača i razjašnjenju motiva.

Kurir.rs/El Pais/Blic

