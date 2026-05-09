Večeras je u Kruševcu ubijen Aleksandar G. (22). Zločin se dogodio u naselju Bare.

Podsetimo, večeras je mladić preminuo od zadobijenih povreda nanetih hladnim oružjem.

Prema nezvaničnim saznanjima, uhapšene su dve osobe osumnjičene za ubistvo.

Kako otkriva izvor, Aleksandar je izboden na ulici i ostavljen. Prolaznici su ga tu zatekli i odmah alarmirali policiju. Posle obračuna, zadobio je teške povrede, prevezen je u bolnicu, gde je ubrzo preminio.

Kako se nezvanično saznaje Aleksandra je ubio muškarac koji mu je dugovao novac. Oni su se našli na ulici, ali ubrzo je došlo do sukoba, a dužnik mu je naneo smrtonosne rane nožem.

Kurir.rs/Telegraf

