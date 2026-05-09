VELIKI POŽAR U NOVOM SADU! Vatra zahvatila "Nautički klub" na Limanu, vatrogasci se bore sa stihijom (VIDEO)
Veliki požar izbio je jutros u Novom Sadu, kada je pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima planuo objekat "Nautičkog kluba" na Limanu.
Kako se vidi na snimcima sa lica mesta, nekoliko vatrogasnih vozila je na licu mesta, a u toku je dogašivanje požara.
Nema informacijama o povređenima, ali se veruje da je materijalna šteta velika.
Još uvek nije poznato šta je izazvalo požara, a očekuje se da će biti utvrđeno nakon uviđaja koji će uslediti po završetku intervencije vatrogasaca.
