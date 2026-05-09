Aleksandar G. (22) koji je sinoć ubijen u kruševačkom naselju Bare bio je navijač fudbalskog kluba Napredak, a od njega su se oprostili i klupski "saobrci".

- U Kruševcu je nasmrt izboden navijač Napretka. Počivaj u miru - piše u oproštajnoj poruci uz njegovu godinu rođen ja i smrti, dok se u drugoj dodaje: "Saučešće njegovoj porodici, ne mogu da verujem, care, neka ti je laka crna zemlja".

Podsetimo, telo Aleksandra G. pronađeno je na ulici, a nedugo potom policija je uhapsila dve osobe koje se dovode u vezu sa zločinom.

Ubijeni Aleksandar G. Foto: Drušvene mreže

- Prolaznici su zatekli izbodenog momka na pločniku i pozvali su Hitnu pomoć i poliicju. On je hitno transportovan u bolnicu, ali nažalost podlegao je povredama - podseća izvor i dodaje da se pretpostavlja da je ubistvu prethodio sukob žrtve i napdača.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni muškarac je navodno dugovao novac Aleksandru.

- Njih dvojica su se dogovorili da se sretnu na ulici, gde je potom došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, koji je eskalirao u nasilje. Tom prilikom, dužnik je izvadio nož i zadao Aleksandru smrtonosne povrede, a zatim ga ostavio da umre na ulici - kaže izvor.

