Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su L. B. (21) i A. K. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo.

Oni se sumnjiče da su sinoć oko 21.40 časova, u jednom gradskom parku u Kruševcu, dvadesetdvogodišnjem mladiću oštrim predmetom naneli više ubodnih rana i pobegli.

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici, a policija je intenzivnim radom ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičene.

Njima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

Foto: Drušvene mreže

Inače, prema nezvaničnim saznanjima, Aleksandar G. (22) koji je sinoć ubijen u kruševačkom naselju Bare bio je navijač fudbalskog kluba Napredak.

Podsetimo, telo Aleksandra G. pronađeno je na ulici, a nedugo potom policija je uhapsila dve osobe koje se dovode u vezu sa zločinom.

- Prolaznici su zatekli izbodenog momka na pločniku i pozvali su Hitnu pomoć i poliicju. On je hitno transportovan u bolnicu, ali nažalost podlegao je povredama - podseća izvor i dodaje da se pretpostavlja da je ubistvu prethodio sukob žrtve i napdača.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni muškarac je navodno dugovao novac Aleksandru.

- Njih dvojica su se dogovorili da se sretnu na ulici, gde je potom došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, koji je eskalirao u nasilje. Tom prilikom, dužnik je izvadio nož i zadao Aleksandru smrtonosne povrede, a zatim ga ostavio da umre na ulici - kaže izvor.

