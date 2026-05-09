Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su L. B. (21) i A. K. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo.

Oni se sumnjiče da su sinoć oko 21.40 časova, u jednom gradskom parku u Kruševcu, dvadesetdvogodišnjem mladiću oštrim predmetom naneli više ubodnih rana i pobegli.

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici, a policija je intenzivnim radom ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičene.

Njima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

Inače, prema nezvaničnim saznanjima, Aleksandar G. (22) koji je sinoć ubijen u kruševačkom naselju Bare bio je navijač fudbalskog kluba Napredak.

Podsetimo, telo Aleksandra G. pronađeno je na ulici, a nedugo potom policija je uhapsila dve osobe koje se dovode u vezu sa zločinom.

- Prolaznici su zatekli izbodenog momka na pločniku i pozvali su Hitnu pomoć i poliicju. On je hitno transportovan u bolnicu, ali nažalost podlegao je povredama - podseća izvor i dodaje da se pretpostavlja da je ubistvu prethodio sukob žrtve i napdača.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni muškarac je navodno dugovao novac Aleksandru.