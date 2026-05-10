U razmaku od samo četiri dana u Beogradu i Kruševcu dogodila su se jeziva ubistva u kojima su dvojica mladih navijača izgubila živote, gotovo na identičan način. Naime, postoje brojne sličnosti u napadima, kao što su mesto ubistva, oružje, način izvršenja krivičnog dela, a ovo što je najžalosnije jesu sličnosti u mladim godinama žrtava, ali i osumnjičenih lica.

Kriminolog Ratomir Antonović govorio je za Kurir o detaljima koji povezuju ove dve likvidacije, a koje lede krv u žilama.

Naime, tinejdžer Nemanja F. (19) preminuo je u utorak od posledica napada nožem koji se dogodio na Kanarevom brdu u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni je bio navijač Crvene zvezde. On je izboden nožem na autobuskom stajalištu. Nasmrt je iskrvario, a nesreći je prethodio susret u autobusu sa vršnjakom suparničkog navijačkog kluba. Navodno, ubijeni je bio u "zvezdinoj" majici, što se nije svidelo osumnjičenom, te su razmenili "par pogleda", a kada su izašli iz gradskog prevoza, napadač je izvadio nož i ubo Nemanju F.

Aleksandar G. (22) je sinoć izboden u kruševačkom naselju Bare. Bio je navijač fudbalskog kluba Napredak. Kako saznajemo, telo Aleksandra G. pronađeno je na ulici, u parku, a nedugo potom policija je uhapsila dve osobe od 19 i 21 godinu, koje se dovode u vezu sa zločinom. Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni muškarac je navodno dugovao novac Aleksandru G.

Ratomir Antonović

- Ova dva krivična dela su najbolji pokazatelj koliko se spušta starosna granica izvršioca krivičnih dela. Danas imamo problem sa sve mlađim i mlađim licima koja su spremna na izvršavanje ne samo lakih krivičnih dela, već i onih najtežih. To je u prošlosti bilo jako retko, ali sada se već otvara potreba za spuštanjem granice za krivičnu odgovornost. Delikvenata je oduvek bilo, ali ne ovoliko maloletnih i jedva punoletnih lica koja su spremna na teška krivična dela - naglašava naš sagovornik.

Ono što je zanimljivo je da su oba počinioca odabrala isti način, slično mesto i isto oružje kojim su počinili zločin.

- Hladno oružje je sasvim izvestan izbor jer je najdostupnije mladima. Prosto rečeno, lako se nabavlja. Vi na bilo kom buvljaku ili pijaci možete kupiti ozbiljne noževe kojima mogu da se nanesu opasne povrede. Takođe, prodaja noževa je legalna, zbog toga policija nema mehanizam kako da uđe u trag kupovini i prodaji hladnog oružja - kaže Antonović i dodaje:

- Oba momka su izbodena na ulici, nekako "usput". To je odsustvo empatije. Osumnjičeni za ubistvo na Kanarevom brdu je priznao delo rečima: "Pa šta, samo sam ga ubo?!", samo ga je ubo?! Kao da je to normalna stvar, kao da ne shvata težinu dela koje je počinio. Postavlja se pitanje da li su osumnjičeni toliko mladi da nemaju svest o težini posledica dela koje naprave. Mladi ljudi često nemaju razvijenu svest o posledicama, i onda ako im je dato oružje, a stepen društvene svesti na nezavidnom nivou, to onda znači da oni nisu svesni šta rade. Nisu svesni, ali svakako su to uradili, zbog toga se zakon hitno mora regulisati.

Ratomir Antonović otkriva zbog čega su se navijački klanovi odjednom probudili i kako im stati na put.

- Njihovi međusobni obračuni nisu novost, godinama unazad mladi ljudi stradaju, gube glave od strane suparničkih navijačkih grupa. Velika opasnost vlada i ljudima koi su samo u njihovom okruženju, često građani sa tribina ili prolaznici na ulicama u sukobima navijača završe kao koleteralna šteta. Navijačke grupe su uzrok mnogih problema, nadležne institucije ih moraju hitno staviti pod kontrolu, tako da niko nije povlašćen niti privilegovan. Jedno je navijaštvo, a drugo je kriminal - objašnjava naš sagovornik i dodaje:

- Njihov temperament i energija, ratobornost, usmerena je u pogrešnom pravcu. Umesto da fokus bude na ljubavi prema sportu, mladi se od starta usmeravaju na nasilje. Takmiče se ko će na krvoločniji način pobediti drugog, dokazuju ko je jači, sposobniji, kroz nasilje. Postoje obrasci ponašanja koje oni jedni od drugih kopiraju i takmiče se ko će biti agresivniji. Iz dana u dan slušamo brutalnosti koje počinjavaju. To se može sprečiti samo tako što će svi navijački klanovi biti stavljeni pod kontrolu institucija - zaključuije Antonović.

Ispovest očevidca ubistva na Kavarevom brdu

Kako kaže, jezive scene su joj uterale strah u kosti zbog čega i dalje ne može da se smiri.

- Ja prodajem cveće ovde više od 20 godina, ovako nešto u mom životu nisam videla. Za skoro 70 godina koliko imam nikada nisam prisustvovala ubistvu. Slike krvavog deteta su mi i dalje pred očima, na mojim kutijama je ležao sve dok nije izdahnuo… Bilo je strašno - kaže prodavačica, pa otkriva:

- Sve je počelo kada su deca izašla iz autobusa i na stanici su vikali i svađali se. Ja sam bila u tezgi i izašla sam da vidim šta se dešava. Oni su se već tukli kod trafike. Pomislila sam: “Bože, što se tuku ova deca?” Kasnije sam čula da imaju 19 godina, oni su za mene deca, ali likom izgledaju mlađe.

Žena je tada imala nameru i da im priđe i smiri ih, ali je u tom trenutku videla scenu užasa.

- U tom momentu vidim da jedan vadi nož. Prvo sam pomislila da je neki drveni štap, ni na kraj pameti mi nije bilo da dečak sa sobom nosi toliki nož. Bio je veliki, kao kuhinjski, razmahao se njime i u odjednom ga je ubo i nastala je tišina. On je nestao u sekundi, nisam videla gde se “izgubio”, a izbodeni mladić je krenuo ka meni. Došao je do moje tezge i tu je pao na moje kutije sa cvećem. Od tada više nije ni ustao… svi su se odmah okupili, ja sam ga držala dok nije došao neki njegov drugar i kleknuo kraj njega. Dozivao ga je i pokušao da ga održi budnim. On nije odgovarao. Žene su skidale majice, jedna komšinica je iznela peškire, ali krv je lila i lila, nismo mogli da zaustavimo krvarenje - rekla je potrešena žena.

Komšinica koja je, takođe, prisustvovala zločinu, kaže da nikada nije videla tužniju scenu:

- Momak je legao na svog druga da svojim telom zaustavi krvarenje. Plakao je, bio je ceo krvav, ali nije mu bilo spasa. On je već bio bled kao krpa, čini mi se da je izgubio sve do poslednje kapi krvi. Hitna pomoć ga je odmah prebacila u vozilo i odmah su otišli, a policija je bila tu do skoro 9 uveče. Ispitali su nas sve, ali niko nije znao ko su oni. Mislim da nisu odavde, sa Kanarevog brda, nego da su u svađi samo izašli ovde iz autobusa. U šta smo se ovo pretvorili, deca nam šetaju ulicom sa noževima, ubijaju se… Roditelji moraju da vode mnogo više računa o svojoj deci - zaključila je ona.

Kruševljani zatečeni nakon ubistva Aleksandra

- Prolaznici su zatekli izbodenog momka na pločniku i pozvali su Hitnu pomoć i poliicju. On je hitno transportovan u bolnicu, ali nažalost podlegao je povredama - podseća izvor i dodaje da se pretpostavlja da je ubistvu prethodio sukob žrtve i napdača.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni muškarac je navodno dugovao novac Aleksandru.

- Njih dvojica su se dogovorili da se sretnu na ulici, gde je potom došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, koji je eskalirao u nasilje. Tom prilikom, dužnik je izvadio nož i zadao Aleksandru smrtonosne povrede, a zatim ga ostavio da umre na ulici - kaže izvor.

Nakon potresne vesti, posebnu pažnju javnosti privukla je objava koju je Aleksandar G. podelio na društvenim mrežama samo nekoliko sati pre ubistva. U emotivnoj poruci, koja sada dobija dodatnu težinu, navodi se: