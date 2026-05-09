Slušaj vest

Od Nemanje F. (19) koji je pre četiri dana nasmrt izboden na Kanarevom brdu u Beogradu, danima se opraštaju prijatelji i pripadnici navijačke grupe kojoj je pripadao.

Jedan njegov drug posvetio mu je potresnu poruku koju je objavio na društvenim mrežama.

kanarevo brdo Foto: Kurir

- Bio si previše dobar za ovaj svet, a opet lud na svoj način... Znao si u sekundi da me nasmeješ, ali i da me iznerviraš kao niko. Imao si svoj stav, svoje srce i uvek si znao da se boriš za sebe. Uvek si bio tu za svakoga - napisao je prijatelj ubijenog tinejdžera i dodao:

- Voleo bih da smo imali više vremena, da još jednom odigramo fudbal zajedno, da se svađamo zbog gluposti i smejemo do suza. Ali, život je odlučio drugačije i prerano te uzeo od nas.

On je na kraju dodao: "Sada je nebo lepše za još jednog anđela. Počivaj u miru, brate moj".

Podsetimo, zbog sumnje da je ubio Nemanju F. policija je nedugo posle zločina uhapsila Mihajla V. (19). Njemu je juče, posle saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu određen jednomesečni pritvor.

1/7 Vidi galeriju Mesto zločina na Kanarevom brdu Foto: Ilija Ilić

- Postoji opravdana sumnja da je Mihajlo V. 5. maja oko 17 časova na podmukao način lišio života oštećenog tako što je po izlasku oštećenog iz autobusa gradskog prevoza na autobuskoj stanici "Kanarevo brdo" istrčao za njim, držeći nož u ruci. Iznenada je bez ikakvog povoda i razloga, sa leđa napao nožem oštećenog, koga nije ni poznavao, već je samo sa njim razmenio poglede u autobusu, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život - naveli su ranije iz tužilaštva.