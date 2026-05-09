Aleksa Tešanović (23) iz Mionice osuđen je na gotovo minimalnu kaznu zatvora zbog pokušaja ubistva pripadnika MUP-a Srbije Milana Đokića(32) prošle godine u Mionici. Nezadovoljni odlukom suda, advokat povređenog policajca govorio je za Kurir.

Iako je za krivično delo koje mu se stavlja na teret predviđena kazna u rasponu od 5 do 15 godina, sud je izrekao presudu koja je praktično tek za pola godine viša od minimalne.

Teško povređeni policajac M. Đ. iz Mionice Foto: Društvene Mreže

Milan je, inače, hladnim oružjem zadobio teške telesne povrede po celom telu. Ubodi koji su mu naneti oštetili su nerve na ruci, zbog koje je ista i dalje nefunkcionalna. Povre]eni policajac je išao na dve operacije presađivanja nerava iz noge, a zbog tih i svih drugih povreda koje mu je Tešanović naneo, onesposobljen je da radi u policiji, a oporavak je neizvestan i vremenski nepredvidiv.

Smanjena uračunljivost

Kako je naglasio advokat Milana Đokića, glavno obrazloženje suda za skoro najmanju moguću kaznu za pokušaj ubistva službenog lica Aleksa je dobio zbog smanjene uračunljivosti koja je, navodno, nastala zbog preterane brige i straha za prijatelja sa kojim je policajac imao kontakt iste večeri.

- Milan je sa pravom nezadovoljan, jer je u većem delu bilo nesporno stanje svih dokaza, a kazna maltene minimalna. I u završnoj reči je rečeno da nisu sporne Milanove povrede, ni težina povreda, ni način, ni činjenica da ih je naneo osumnjičeni. Sporno je samo to da li je Tešanović imao bitno smanjenu uračunljivost tokom izvršenja krivičnog dela. Tokom čitavog postupku lomilo se koplje oko toga da li je njegova volja i svest bila takva da je on bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, da nije bio svestan šta radi i da nije bio svestan posledica svojih radnji. Mi smo pokušali da dokažemo da on nije bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, čak smo i angažovali veštaka koji je ispitivao komisiju sudskih veštaka i dao svoj nalaz. Formalno, po zakonu nismo mi stranka u postupku, već tužilac i branilac. Međutim, tužilac je imao razumevanja za nas i čim nas je sud odbio, odnosno nije prihvatio našeg stručnog savetnika, tužilac je imenovao to isto lice za svog stručnog savetnika. On se nije složio sa zaključkom sudskih veštaka. Tužilac je predložio i da Tešanovića veštači i zatvorska bolnica, ali sud nije prihvatio taj predlog. Zanima nas kako će sud obrazložiti zbog čega to nije prihvaćeno kada zakonski, kada postoji nesaglasnost između veštaka, određuje se treće veštačenje, što sada nije bio slučaj - otkriva Milanov advokat i objašnjava da oni nemaju prava da se žale na visinu kazne:

- Kao oštećeni, mi možemo samo da se žalimo na troškove postupka. Na visinu kazne može se žaliti samo tužilac, ali mi imamo poverenja u njega i verujemo da je na strani pravde i da će se žaliti na visinu kazne.

Detalji napada

Advokat je za Kurir otkrio detalje kobne večeri u kojoj je Đokić nedužno napadnut. Kako kaže, Milan od ranije nije poznavao ni Aleksu Tešanovića ni njegove prijatelje.

- Milan je pre sukoba sa Tešanovićem imao razgovor sa njegovim bliskim drugarom. Taj drugar je imao neki sukob sa trećim licem, a Milan se tada uključio u raspravu u želji da smiri situaciju. Iako nije bio na dužnosti te večeri, njegova obaveza je da kada god primeti neki sukob, da pokuša to da smiri. I van njegove smene on je po zakonu dužan da se, ukoliko se nađe u takvoj situaciji, izloži opasnosti zarad opšteg dobra - zapošinje naš sagovornik i nastavlja:

Osuđeni Tešanović Foto: Društvene Mreže

- Mladići su izašli ispred lokala, a Milan je primetio šta se dešava i izašao za njima. Kada im je prišao pokušao je mirnim tonom da ih smiri, čak im je rekao: "Momci, hajde da sednemo, da popijemo piće, rešićemo sve to, ne brinite". Tokom svedočenja na sudu je potvrđeno da je Milanov pristup bio izuzetno miroljubiv. Kada je čuo da je svađa nastala zbog nekih ogovaranja i spletkarenja, pomislio je da nije ništa ozbiljno i "nered" izazvanan banalnosti pripisao njihovoj mladosti. Milan je uspeo da smiri situaciju, a Tešanovićevom drugaru ponudio pomoć, broj telefona, piće i razgovor. Rastali su se rečima: "Hvala ti, brate", koje je izgovorio Tešanovićev drugar, da bi isti nakon toga pozvao i rekao Tešanoviću da mu je Milan sa još 15 lica pretio ubistvom. Tada je Tešanović došao.

Kako dalje objašnjava. doktori su to predstavili kao da je Aleksa Tešanović bio u stanju afekta i jake prepasti i zabrinutosti za drugara, što je oštećenoj strani neprihvatljivo.

- To je i stručni savetnik objašnjavao na sudu, ta jačina afekta o kojoj se govori može biti prisutna samo kod roditelja u strahu za dete, u nekim slučajevima za druge članove porodice, ali za drugara nije tako. Druga stvar, ako je Aleksin drugar bio toliko uplašen za svoju bezbednost, zašto se nije obratio policiji? Stanica je udaljena na oko 200 metara od mesta zločina - pita se sagovornik Kurira.

Advokat tvrdi da je Milan i sa Aleksom pokušao da razgovara mirno i reši problem.

- U momentu kada se Aleksa pojavio, Milan je sedeo na klupi i razgovarao mobilnim telefonom. Tešanovićev drug ga je pozvao da im priđe, on je to i uradio. Kada ga je ugledao, upitao ga je zbog čega nosi sa sobom mačetu i posavetovao ga da je što pre bezbedno skloni jer može upasti u nevolju, jer zakonski ne sme da je nosi, na šta mu je Tešanović odgovorio: "Sad ćeš da vidiš šta ja smem" i krenuo da ga napada. To je i sam na sudu priznao, a sud ustanovio da Đokić ni na koji način nije doprineo napadu. On ih čak od ranije ni ne poznaje - rekao nam je sagvoornik.

Već ima dosije

Inače, Aleksa Tešanović je i od ranije poznat policiji. Od strane Osnovnog suda u Mionici osuđen je jer je pokušao da razbije policijsko vozilo. Tada je izbušio gume na službenoj marici i osuđen je na novčanu kaznu.

- Dakle, on je i tada kod sebe imao oštar predmet koji je upotrebio kao oružje. Da li on onda stalno uz sebe nosi hladno oružje? - pita se advokat oštećenog policajca.

Milan Đokić trenutno je na bolovanju. Nakon nesreće mu je potrebna pomoć pri obavljanju svakodnevnih radnji, a troškove lečenja snosi sam. Takođe, zbog ozbiljnosti povreda, pitanje je kada i da li će ikada moći da se vrati na svoj posao. Služba mu za sada nije pružila pomoć niti se uključila u slučaj.

- Niko iz policije ni jednom nije čak ni došao na suđenje, ni na jedno, čak ni starešine. Nije preduzela ništa da zaštiti policajca, sve mora sam. Pitanje je da li će moći da se vrati na posao. On je već imao dve ili tri operacije, predstoji mu još nekoliko, oporavak može da traje godinama - rekao je naš izvor koji je dobro upućen u slučaj.

Policajca isekao mačetom po telu i rukama

Podsetimo, Tešanović je koristeći hladno oružje mačetu, 21. avgusta prošle godine, u večernjim časovima u parku u centru Mionice napao oštećenog Milana Đokića, pripadnika MUP-a koji se u tom trenutku nije nalazio na dužnosti, već je mirno sedeo na klupi u parku.