Aleksandar G. (22) izboden je sinoć u u gradskom parku u Ulici Raje Vračarića, u naselju Bare u Kruševcu, a kako se saznaje, pre nego što je izgubio svest uspeo je da dopuzi do ulaza jedne zgrade tražeći pomoć.

Nesrećni mladić je uspeo nakon jezivog ubadanja da dopuže do obližnjeg ulaza, ali su vrata bila zaključana.

Aleksandar G. je, prema saznanjima, zapomagao ležeći ispred ulaza, lupao je pesnicama u vrata, ali dok su ljudi iz zgrade odreagovali, već je bio na samrti.

Aleksandar G.

- Kukao je i molio da neko pozove Hitnu pomoć. Čuli smo da je na kraju sam pozvao Hitnu. Čak neki kažu da je govorio i "pomagajte upucan sam", a on je izboden - kaže šokirana žena koja se danas zatekla na licu mesta.

Aleksandra G. pronašli su građani u lokvi krvi, već je krkljao, a po dolasku Hitne pomoći bio je kritično. Primeljen je u bolnicu, ali lekari Opšte bolnice u Kruševcu nisu uspeli da mu spasu život.

Kako se navodi u saopštenju policije, oni se sumnjiče da su sinoć oko 21.40 časova, u jednom gradskom parku u Kruševcu, dvadesetdvogodišnjem mladiću oštrim predmetom naneli više ubodnih rana i pobegli.

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici, a policija je intenzivnim radom ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičene.

Njima je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.