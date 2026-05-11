Slušaj vest

Nakon jezivog vršnjačkog nasilja koje se dogodilo u Obrenovcu, kada su trojica tinejdžera brutalno napala dečaka (14), majka se bori svim silama da se pravda zadovolji i da zaštiti svog sina od nasilnika. Međutim, kako je otkrila, sada čitava porodica trpi nesnosno maltretiranje od strane maloletnih lica koji su napali njenog naslednika.

Slučaj nasilja je, kako smo ranije pisali, prijavljen policiji 27. aprila, a potresena majka (ime i prezime poznato redakciji) otkrila je za Kurir da su se od tada maloletni počinioci toliko osmelili da vrše torturu na sve člaonve porodice - napadaju ih, vređaju, prate i prete.

Ona je progovorila o paklu kroz koji prolaze, ali naglašava da je zadovoljna time kako institucije obavljavu svoj posao.

Ilustraciuja Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Policija Obrenovac sada čeka da uzme sve izjave sa službenikom koje je licencirano za rad sa maloletnicima, jer se do sada ispitivanje dece vršilo na ulici. Moje dete je ispitivano bez prisustva pedagoga, psihologa ili licenciranog lica, zbog čega su se izvinili i rekli da će ispraviti grešku. Sada postupaju onako kako je, po mom mišljenju, trebalo od prvog trenutka da se postupa - kaže nam majka žrtve i dodaje:

- Više javno tužilaštvo u Beogradu radi na slučaju. Advokat mi je rekao da po svemu sudeći ima elemenata pokušaja ubistva. Da je moj sin bio slabije konstrukcije, jer je visok i krupan, da je bio nežniji, lekar je rekao: "Da je pao, on više ne bi ustao". Policija mi je, takođe, potvrdila da svako od napadača već ima kriminalni dosije, ali mene to ne zanima, meni je u interesu jedino to da zaštitim moje dete.

Linč na nas ne prestaje

Zabrinuta majka ističe da se vršnjačko nasilje popelo na viši nivo. Napadači su, nakon što je slučaj prijavljen nadležnim institucijama, automobilom pokušali da udare dečakovu baku, a roditeljima prete i konstantno ih uznemiravaju.

- Mi živimo u porodičnoj kući, baba i deda žive u prizemlju, a mi na spratu. Ta ista deca koja su napala mog sina, svako veče dolaze izsped naše kuće. Stoje ispred naše kapije i psuju, dobacuju, prete, vređaju... To traje sve do 1,2 sata posle ponoći. Mi ne možemo da spavamo. Zvali smo policiju i obavestili ih o svemu. Pošto mi je suprug na putu, oni su mislili da mi nismo kod kuće, pa su maltretirali babu i dedu koji su u prizemlju, krenuli su da napadaju stare ljude. Jedno veče su automobilom krenuli na babu. Napominjem da su u pitanju maloletna lica koja nemaju vozačku dozvolu. To se desilo oko 23.30 časova. Kada sam čula odmah sam izašla i rekla im: "Ne budete li se sklonili do ponoći, ponovo ću zvati policiju". Međutim, ne vredi, to je linč na nas koji ne prestaje. Policija izađe na teren, dođe do nas, ali oni se tada sklone i čim policija ode, oni se vrate. Imamo nadzorne kamere na kući koje pokrivaju dvorište, ali se vidi i deo puta ispred, tako da sve što govorim mogu da dokažem. Na snimcima se jednostavno vidi da oni stoje ispred kuće svako veče - priča zabrinuta Obrenovčanka za Kurir.

Na pitanje da li se ona, njen sin i čitava porodica osećaju bezbedno kada obavljaju svakodnevne poslove, odgovorila je:

- Osećam se ohrabreno od strane vas, medija, ali i od strane institucija koje su se sada uključile. Da nisam alarmirala medije, mislim da se situacija ne bi shvatila ozbiljno. Ali, da, osećam strah, imam dozu straha koju ne smem da pokažem pred mojim detetom, jer će onda njemu biti još gore. On po preporuci lekara ne ide u školu, preporučili su mi da gledamo filmove, igramo društvene igre i budemo uz njega.

Brutalan napad

Podsetimo, čitavoj situaciji prethodio je jezivi fizički napad na njenog sina, a potresena majka iz Obrenovca otkrila je nedavno za Kurir sve detalje o maltretiranju.

Kako je istakla naša sagovornica, dvojica maloletnika i jedan punoletnik, od ranije poznati policiji, napali su njenog sina, potom pokušali da lažno svedoče, a čitava drama odigrala se u ponedeljak 27. aprila oko 13 sati, kada je njen sin, kao i svakog popodneva, krenuo u školu.

- Moj sin je išao ka školi i prišla mu je grupa momaka, jedan od njih (16) mu se obratio i rekao: ''Moraš da kreneš sa nama'' - otkrila je uzrujana majka i nastavila:

- Moj sin mu je rekao da mora da ide u školu. Tada ga je drugi mladić (18) gurnio uz metalnu ogradu. Svi su ga opkolili i krenulo je udaranje u glavu. Minimum sedam udaraca pesnicom u predelu glave moje dete je dobilo od strane trojice dečaka od 16, 17 i 18 godina. Dete je rukama štitilo glavu, ali je više udaraca dobio i u predelu grudnog koša, u leđa i šutarnje u potkolenicu leve noge.

Majka naglašava da postoje i očevidci užasa koje je njen naslednik proživeo.

Pomoć i podrška

- Sve su videle dve drugarice iz njegovog razreda, kao i deca koja su išla u školu u popodnevnu smenu. Sinu je nezaustavljivo išla krv iz nosa. Od straha i zadobijenih udaraca je urinirao u odeći. Tako krvav i mokar je ušao u školu, otišao do toaleta i ništa nije rekao do drugog časa, kada od bolova nije mogao da radi fizičko. Na insistiranje nastavnika je ispričao šta mu se desilo, a nastavnik ga je odmah poslao kod školskog pedagoga gde je dete ispričalo da mu isti momci prete već dva meseca. Osamnaestogodišnjak mu je ranije u telefonskom pozivu rekao "da će sam sebi zvati Hitnu pomoć", a sedamnaestogodišnjak ga je pet dana ranije, 22. aprila udarao u predelu lica i to zbog devojke koja je zaljubljena u mog sina, i sve to u prisustvu svedoka - prepričala je naša sagovornica pakao kroz koji je prošao njen maloletni sin.

Zabrinuta majka objašnjava da je škola pokrenula postupak i preduzela mere zaštite.

- Školski pedagog je potom razgovarala sa devojčicama koje su videle ceo događaj. One su potvrdile da su petorica dečaka napala mog sina, a da ih on prethodno nije provocirao, uznemiravao ili fizički napao, čak ni verbalno. Rekle su da se sve jako brzo odigralo i da su pobegli sa mesta na kom su izvrsili napad.

Kako dodaje, u domu zdravlja Obrenovac su njenom sinu konstatovane povrede i loše stanje deteta.

- Lekari su pozvali policiju koja je došla u dom zdravlja i uzela izjavu deteta, kao i doktorke. Zbog težine povreda smo upućeni u Urgentni centar i Institut za majku i dete, radi daljih pregleda - tvrdi Obrenovčanka.

Sam sebe štipao

Kako dodaju, dan nakon brutalnog nasilja, 28. aprila, policija je došla po izjave počinilaca nasilja, ali su njihovi roditelji lagali u korist svoje dece.

- Rekli su da nisu kod kuće i tako izbegli davanje izjave, koju su dali sutradan. Prikupili su vreme da se spreme za izjavu. Utvrđeno da moj sin govori istinu, iako je jedan od napadača 28. aprila uz pomoć drugih lica štipao obraze da bi imao podlive i za to okrivio moje dete. Policija je dokazala da je povrede sam sebi naneo. Punoletni nasilnik je pokušao da izbegne krivicu navodeći da je napadač njegov mlađi maloletni brat, a ne on?! Međutim, drugi napadači potvrdili su njegovo prisustvo kritičnog dana. Treći napadač je priznao da je napao mog sina, iako su bili najbolji drugovi. Priznao je da ga je više puta pesnicom udario u glavu zbog devojke, kao i da ga je 22. aprila udario u predelu lica - ispričala nam je majka žrtve vršnjačkog nasilja.

Razočaranje i šok, kako kaže, dolaze tek kasnije, kada njoj i njenom suprugu policija saopštava da su, zbog godina počinilaca, njima ruke vezane, te da se ne nadaju da će nasilnici dobiti kazne koje zaslužuju.

- Nakon uzimanja izjave policija je došla kod nas i ispričala nam sve detalje, te potvrdili da naše dete govori istinu. Kada smo kao roditelji pitali: "Šta sad?", dete ima strah da ide u školu, policiajci su rekli: "Ne možemo ništa da uradimo. Najverovatnije će proći sa usmenom kaznom, jer su maloletnici, a osamnaestogodišnjak će snositi neku kaznu i to je to. Mi ćemo napisati izveštaj i poslati javnom tužiocu, ali nemojte se nadati nekoj strožijoj kaznenoj meri." Potvrdili su mi da su upućeni u to da šesnaestogodišnjak već ima dosije za sitna krivična dela - tuče, krađe, kao i vožnju bez dozvole. Više puta je izbacivan iz škola, svih koje je pohađao, jer su ga prijavljivale, pa je upisan u večernju školu. Punoletni nasilnik je, takođe, izbacivan iz škola, takođe je više puta prijavljivan zbog krađa i tuča, što nam je policija i rekla. Upućeni su u sve, ali zakon je takav... Sedamnaestogodišnjak ide u srednju školu, ali nema adekvatan nadzor roditelja, jer po ceo dan rade i nisu bili upućeni u dešavanja, pod izgovorom da nemaju vremena od posla - tvrdi ova žena.

Ova majka apeluje na nadležne službe da zaštite decu koja svakodnevno stradaju od strane svojih vršnjaka.