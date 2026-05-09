Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na uglu Ruzveltove ulice i Svetog Nikole, kada je oboren biciklista koji je, prema prvim informacijama, radio dostavu.

U nesreći je teško povređen muškarac star 36 godina. Na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog transportovala u Urgentni centar. Očevici su izjavili da je scena na licu mesta bila jeziva, a da je povređeni muškarac bio sav krvav kada je prebačen u sanitet.