Drama u Novom Pazaru: pucnjava u Višegradskoj ulici izazvala je hitnu reakciju policije
Hronika
ČULA SE PUCNJAVA, A ONDA JE NASTALA DRAMA Policija jurila ka Višegradskoj ulici u Novom Pazaru, vatreno oružje odjekivalo
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Novi Pazar – Tokom večernjih sati u Višegradskoj ulici u Novom Pazaru došlo je do pucnjave, nakon čega su pripadnici novopazarske policije odmah krenuli na lice mesta.
- Čuli smo pucnjavu, a onda je nastala drama, nismo znali šta se dešava. Međutim, videli smo da policija juri ka putu prema bolnici, ka Višegradskoj ulici, kaže za RINU jedan od očevidaca.
reč je o pucnjavi iz vatrenog oružja u vazduh, nakon čega je usledila prijava nadležnim službama.
Pripadnici policije radiće na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja.
Reaguj
Komentariši