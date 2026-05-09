Večeras oko 17.30 časova u Višegradskoj ulici u Novom Pazaru dogodila se dramatična pucnjava koja je, prema prvim informacijama iz istrage, povezana sa dugotrajnim porodičnim sukobom oko imovine.

Kako se nezvanično saznaje, Lj. B. je zajedno sa svojim sinom V. B. navodno pucao na svog brata, odnosno na strica svog sina, nakon svađe koja je eskalirala u oružani obračun.

Prema informacijama koje su objavili mediji, sukob je izbio nakon što stric nije dozvolio V. B. da izda lokal koji je trenutno predmet sudskog spora između članova porodice. U jednom trenutku situacija je potpuno izmakla kontroli, a prema nezvaničnim navodima, V. B. je tokom incidenta pucao i u vazduh.

Nesuglasice traju duži vremenski period

Pucnji su uznemirili stanovnike Višegradske ulice, a ubrzo nakon incidenta na lice mesta stigao je veliki broj policijskih patrola koje su blokirale deo naselja i izvršile uviđaj.

Prema rečima meštana, nesuglasice unutar porodice navodno traju duži vremenski period i povezane su sa nerešenim imovinsko-pravnim odnosima. Večerašnji sukob, kako navode izvori bliski istrazi, kulminirao je upotrebom vatrenog oružja.

Policija je nakon incidenta uhapsila Lj. B. i V. B, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog slučaja, kao i motive koji su doveli do pucnjave.