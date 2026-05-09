Bizaran, ali krajnje ozbiljan i opasan incident dogodio se danas oko 13 časova u naselju Ugrinovci, kada je muškarac D.D. (74) zadobio teške telesne povrede nakon što je predmet koji je pronašao na ulici aktiviran u njegovim rukama.

Prema prvim informacijama, muškarac je na ulici primetio nepoznat predmet nalik hemijskoj olovci. Ne sluteći da bi mogao biti opasan, poneo ga je sa sobom kući. Međutim, po dolasku u stan, prilikom rukovanja predmetom, došlo je do iznenadne detonacije, odnosno aktiviranja mehanizma, usled čega je povređen u predelu šake i ruke.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a povređeni muškarac transportovan je u KBC Bežanijska kosa, a potom i u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu ustrelne rane i preloma šake.

Policija je obavila uviđaj, a predmet je izuzet radi daljih veštačenja kako bi se utvrdilo o kakvoj napravi je reč i na koji način je došlo do njenog aktiviranja.

Nadležni su, u više navrata apelovali na građane da takve predmete ne diraju.