zapalio se automobil
NOĆNA DRAMA U SREMSKOJ KAMENICI: Auto mu planuo u garaži dok je spavao, srećom, hrabri vatrogasci pronašli su ga na vreme, pogledajte snimak akcije (VIDEO)
U Sremskoj Kamenici noćas je izbio požar na automobilu parkiranom u garaži, u porodičnoj kući u ulici Sremskih partizana.
Do dolaska vatrogasnih ekipa, požar je bio u razbuktaloj fazi. Pretragom objekta, vatrogasci su pronašli vlasnika koji je u trenutku požara spavao i bezbedno ga evakuisali.
Požar u Sremskoj Kamenici, zapalio se auto u garaži Foto: Printscreen Instagram/193ns_rs
Na licu mesta bila su dva vatrogasna vozila kao i hitna pomoć koja je prevezla vlasnika kuće u zdravstvenu ustanovu.
Kurir.rs/Instagram 193ns_rs
