Veselje na Umci sinoć je prekinula drama kada je, prema nezvaničnim informacijama, mladić nestao u reci Savi. Policija je odmah izašla na teren i u toku je istraga o okolnostima tragedije.
TRAGEDIJA NA PROSLAVI PUNOLETSTVA KOD BEOGRADA! Mladić se utopio u Savi tokom proslave 18. rođendana
Sinoć se na Umci se proslava 18. rođendana završila tragično kada se navodno mladić utopio u reci.
Prema nezvaničnim saznanjima "Novosti", mladić se utopio u reci Savi, a policijski službenici su na licu mesta.
