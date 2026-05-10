Policija uhapsila jednu osobu iz okoline Svrljiga zbog sumnje da je početkom maja, na imanju za uzgoj stoke na Svrljiškim planinama, postavio otrov na lešu teleta namenjen divljim zverima i time doveo životinje u opasnost. Sumnja se da je zbog postavljenog otrova uginuo crni sup, zaštićene vrste ptica u vlasništvu Republike Bugarske.

Pripadnici MUP-a u Nišu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala, Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala, intenzivnim operativnim radom identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili B. R. (1968) iz okoline Svrljiga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra, zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja i sprečavanje i ometanje dokazivanja.

Kako se navodi, on se sumnjiči da je početkom maja, na imanju za uzgoj stoke na Svrljiškim planinama, postavio otrov na lešu teleta namenjen divljim zverima i time doveo životinje u opasnost, a što je dovelo do uginuća jednog crnog supa, zaštićene vrste ptica u vlasništvu Republike Bugarske.

Takođe, sumnja se da je B. R. potom, u nameri da spreči dokazivanje, leš teleta i uginulog supa uklonio i bacio na nepristupačno mesto u šumi. Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Crni sup, najveća ptica Balkana

Naime, na području Stare planine pre nepune tri godine primećen je crni lešinar, nekada najveća ptica Balkana, za koju se šest decenija smatralo da je iščezla u Srbiji.

Stručnjaci su tada tvrdili da se na Staroj planini uvećao broj beloglavih supova, koji su se dotad gnezdili isključivo na jugozapadu naše zemlje. Kako je RTS tada objavio, na svega četiri kilometra od Pirota, ornitolozi su prvi put posle šest decenija primetili crnog lešinara, ili crnog supa, nekada najveći pticu na nebu Srbije.

„Utisak je neverovatan. Ptica sa rasponom krila od skoro tri metra. Stvarno je neverovatan osećaj kada vidite da krstari nebom jedan takav div“, izjavio je tada biolog Danilo Penić. Crni lešinar je bio u društvu velikog broja beloglavih supova, koji su se dotad gnezdili isključivo u jugozapadnoj Srbiji.