Prijatelji i poznanici brutalno ubijenog mladića iz Kruševca, Aleksandra G. (22) oprostili su se od njega potresnim porukama na društvenim mrežama, tvrdeći da je bio "dobar momak, veseo i pozitivan", kao i da nije imao veze sa napadačima, uprkos brojnim spekulacijama koje su se pojavile nakon zločina.

- Gazda je bio dobar momak, veseo, pozitivan. Nisu mu ni dugovali novac, samo ljudi po internetu pričaju svašta. Ti što su ga ubili uzeli su mu telefon iz auta, nisu hteli da mu ga vrate jer su ga prodali. Onda im je palo na pamet da sačekaju momka, prebili ga, pa im ni to nije bilo dosta nego su ga krvnički izboli. Momak je zbog svoje stvari izgubio život, ni kriv ni dužan. Laka mu zemlja, neka počiva u miru - napisao je jedan od njegovih prijatelja.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Društvene Mreže

Slične poruke preplavile su društvene mreže nakon tragedije.

Kako tvrde njegovi poznanici, ubijeni mladić bio je omiljen u društvu, uvek spreman za šalu i druženje, a mnogi ističu da nikada nije bio deo problematičnog društva.

- Bio je ljudina, uvek nasmejan i spreman da pomogne svakome. Strašno je šta mu se dogodilo, nije zaslužio ovakvu smrt - napisao je jedan od prijatelja, ispod čega su se ređali oproštaji i izjave saučešća porodici ubijenog mladića.

Oprostili se i navijači Od njega su se oprostili i klupski "saobrci". - U Kruševcu je nasmrt izboden navijač Napretka. Počivaj u miru - piše u oproštajnoj poruci uz njegovu godinu rođenja i smrti, dok se u drugoj dodaje: "Saučešće njegovoj porodici, ne mogu da verujem, care, neka ti je laka crna zemlja".

Aleksandra G. pronašli su građani u lokvi krvi, već je krkljao, a po dolasku Hitne pomoći bio je kritično. Primeljen je u bolnicu, ali lekari Opšte bolnice u Kruševcu nisu uspeli da mu spasu život.

"Pomagajte, upucan sam"

- Kukao je i molio da neko pozove Hitnu pomoć. Čuli smo da je na kraju sam pozvao Hitnu. Čak neki kažu da je govorio i "pomagajte upucan sam", a on je izboden - kaže šokirana žena koja se danas zatekla na licu mesta.

Inače, ubijeni Aleksandar G. bio je navijač FK Napretka.