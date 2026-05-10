Slušaj vest

U Umci je sinoć proslava 18. rođendana završena tragično, kada je, prema nezvaničnim informacijama, mladić nestao u reci Savi nakon što je u nju ušao i počeo da pliva. Na lice mesta odmah su upućene policijske ekipe, kao i pripadnici rečne policije i žandarmerije, koji su započeli potragu.

Reč je o Jovanu T. (29), koji je, kako se nezvanično saznaje, nakon kraće rasprave sa jednim od prisutnih skočio u Savu. Nakon toga mu se gubi svaki trag, a potraga je trajala više sati, ali bez rezultata.

Foto: Kurir

Na terenu su i dalje angažovane nadležne službe, a okolnosti ovog događaja i dalje se utvrđuju.