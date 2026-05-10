Njegova karijera na asfaltu kratko je trajala, tek je napunio 18 godina kada su ga oteli i mučili, izrešetali po nogama i izbacili iz kola gde je iskrvario pored puta. Iza njega je ostao grafit na Dorćolu "Vi koji ulazite ovde - pazite se Malog Mareta"...

Marko Borak zvani Mali Mare - strah i trepet Dorćola devedesetih - maltretirao je one koji su se na brz i nepošten način obogatili u mutnim vremenima devedesetih, otimao im je pare i delio siromašnim komšijama, zbog čega su ga prozvali "Robin Hud".

Ako je verovati pričama, Marko Borak, klinac sa Dorćola, navodno je bio ogorčen na sve koji su se devedesetih preko noći obogatili dok je običan narod grcao u siromaštvu i zbog toga je rešio je da uzme pravdu u svoje ruke jer ni sam kako dete nije imao mnogo...

Pucao je na mnoge opasne momke, dizao im u vazduh lokale i automobile, otimao im novac i delio siromašnim komšijama, zbog čega su ga po kraju prozvali Robin Hud. Voleo je da kaže da otima bogatašima jer su „j*jare koje, takođe, pljačkaju narod“. Skončao je na beogradskom asfaltu maja 1995. godine.

Mali Mare je, kao tinejdžer, početkom devedesetih gledao kako pošten svet propada. Počeo je da maltretira novu elitu. Bacao im je bombe u lokale, postavljao eksploziv pod automobile, pravio im sačekuše, pucao im u noge i otimao novac koji je posle delio siromašnim komšijama. Imao je običaj da žrtvi telefonom najavi sledeći poduhvat. Nikada nije osuđen, jer svedoka njegovih zlodela nije bilo.



Marko Borak je tek zakoračio u punoletstvo kada je njegov život brutalno okončan na beogradskom pločniku. Mali Mare je otet i mučen, tako što su mu izrešetali noge i izbacili ga iz kola u ulici Svetozara Markovića gde je iskrvario do smrti. Navodno je ostavljen na stotinak metara od ustanove u kojoj je navodno radila njegova majka.

Posle njegove smrti, koja nikada nije rasvetljena, u novinama je sutradan osvanula čitulja njegove bake: "Rekla sam ti, nisi hteo da slušaš."