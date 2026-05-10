"PRIJAVLJENO JE DA SE UTOPIO, ALI TELA NEMA NIGDE" Detalji kobne proslave 18. rođendana na Umci (foto)
Drama na reci Savi traje od ranih jutarnjih sati, nakon što je prijavljeno da se Jovan T. (29), navodno, utopio u blizini jednog splava kod nadomak Beograda.
Od trenutka kada je alarmirana policija, ceo kraj je pod opsadom patrola, a pripadnici nadležnih službi već satima tragaju za mladićem i, kako saznajemo, razgovaraju sa svim prisutnima koji bi mogli da imaju informacije o kobnoj noći.
Ekipa Kurira obišla je splav na kojem se, prema prvim informacijama, dogodila tragedija.
Atmosfera je jeziva, bliski ljudi mladića stajali su okupljeni ispred objekta, vidno uznemireni i u šoku zbog svega što se dogodilo.
- Strašno je ovo što se dogodilo... Cela noć je bila haotična, muzika, galama, ljudi su dolazili i odlazili. U jednom trenutku se pročulo da je mladić nestao i od tada je nastala panika - priča jedan od očevidaca za Kurir i dodaje:
- Potraga još traje, pitanje je šta se tu dogodilo, slavilo se sinoć i pilo, možda je bilo reči o nekoj opkladi ili šta već. Uglavnom nema još vesti o nestalom mladiću, samo je prijavljeno da se utopio, ali tela nigde.
Prema rečima ljudi koji imaju objekte u blizini pomenutog splava na Savi, pristup mestu gde je mladić, navodno, nestao praktično nije moguć osim kroz sporni splav, a trenutno je upravo taj deo pod kontrolom policije, dok prisutni bliski prijatelji, sa kojima smo razgovarali, ne dozvoljavaju pristup.
- Ne može niko da priđe dole ka vodi. Jedini prolaz je preko tog splava - kaže jedan od prolaznika kojeg smo zatekli u blizini, dok drugi dodaje da su videli Rečnu policiju, kao i ronioce koji pretražuju reku i priobalje.
Kako se nezvanično saznaje, nesreća se dogodila na proslavi 18. rođendana.