Na reci Savi, kod Umke, i dalje traje potraga za Jovanom T. (29), koji je, prema nezvaničnim informacijama, nestao u vodi nakon što je uskočio u reku tokom proslave 18. rođendana na jednom splavu nadomak Beograda. Od trenutka prijave nestanka, policija i nadležne službe su na terenu i pretražuju reku i priobalje.

Kako se saznaje, sve se dogodilo nakon kraće rasprave sa jednim od prisutnih, posle čega je Jovan ušao u Savu i počeo da pliva, nakon čega mu se gubi svaki trag. Na licu mesta su tokom noći i jutra bili rečna policija i ronioci koji pretražuju šire područje, dok su ispred splava okupljeni prijatelji i očevici u šoku.

Prema navodima ljudi koji su bili na proslavi, atmosfera je prethodno bila haotična, uz muziku i alkohol, a u jednom trenutku je nastala panika kada je primećeno da mladić nije izašao iz vode. Potraga za Jovanom i dalje traje, a za sada nema zvaničnih informacija o pronalasku njegovog tela.

