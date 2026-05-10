Kako pričaju za Kurir, buka, galama i glasna muzika gotovo su svakodnevica.

- Ovde se često organizuju velike žurke. Ne možemo da spavamo od muzike i vike. Sinoć se baš čula velika galama, pevanje, ženski glasovi, smeh, kao i neka rasprava pred jutro. Posle toga smo videli policiju i shvatili da se dogodilo nešto ozbiljno - kaže jedan od komšija za Kurir.

Jovan T. Foto: Društvene Mreže

Drugi sagovornik navodi da su sirene i prisustvo velikog broja policajaca uznemirili ceo kraj već u ranim jutarnjim satima.

- Od oko sedam sati sve vrvi od policije i žandarmerije. Ljudi su izlazili napolje da vide šta se dešava. Svi pričaju samo o nestalom mladiću. Jezivo je - navodi on.

Kako nezvanično saznajemo, tokom prepodneva inspektori su razgovarali sa gostima i zaposlenima, dok se utvrđuju sve okolnosti pod kojima je Jovan T. nestao u reci.

- Na mestu tragedije tokom prepodneva smenjivale su se policijske patrole, dok su inspektori razgovarali sa gostima i zaposlenima kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo kobne noći - kaže izvor Kurira.

Umka, mesto nesreće

Prisutni dodaju da je atmosfera među onima koji su bili na splavu jeziva. Kako ističu, od jutros sa ovog mesta izlaze uplakani i uznemireni.

S druge strane, jedan od prolaznika kaže za Kurir da je bilo pitanje vremena kada će se dogoditi neka tragedija.

- Delovali su potpuno izgubljeno. Slavili su tu, bacali smeće ispred, večito je haos. Ali opet, niko ne mlže da veruje šta se dogodilo. Do prenekoliko sati svi su bili na žurci, a onda je usledio horor. Mada, bilo je i pitanje kada će se nešto dogoditi, ovo mesto je poznato po haosu - kaže jedan od ljudi koji se jutros zatekao na obali Save.

Istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je mladić nestao u reci, kao i da li je tragediji prethodio bilo kakav incident.

Inače, i ostali stanovnici ovog dela obale kažu da ih je jutrošnja drama potresla, ali i da godinama upozoravaju na, kako tvrde, problematične noćne žurke koje se organizuju upravo ovde.

- Ovo je katastrofa. Svi smo potreseni. Samo želimo mir, a noćima ne možemo da spavamo od muzike i haosa. Danas smo se probudili uz sirene policije - rekao je još jedan od komšija za Kurir.