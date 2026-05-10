Nakon niza teških saobraćajnih nesreća koje su poslednjih meseci potresle Srbiju, a posebno tragedije na putu Ruma-Šabac u kojoj su ugašena četiri života, pitanje vožnje u suprotnom smeru ponovo je otvorilo ozbiljnu raspravu o bezbednosti na našim putevima. Iako statistika pokazuje da se broj ovakvih slučajeva ne meri stotinama, posledice koje ostavljaju gotovo su uvek katastrofalne, zbog čega stručnjaci upozoravaju da je reč o jednom od najopasnijih oblika bahate i rizične vožnje.

Upravo zbog sve češćih scena koje građani nazivaju "epidemijom divljanja u kontrasmeru", načelnik Uprave saobraćajne policije govori za Kuriro uzrocima ovakvog ponašanja vozača, kaznama koje zakon propisuje, ali i merama koje Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi kako bi se sprečile nove tragedije na putevima Srbije.

Slaviša Lakićević Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Prema rečima Slaviše Lakićević, u prethodne tri godine prosečno je beleženo oko 18 slučajeva vožnje u suprotnom smeru godišnje. Iako broj nije drastično porastao, zabrinjava činjenica da gotovo svaki ovakav incident nosi ogroman rizik od direktnog čeonog sudara i smrtnog ishoda.

1. Koliko je u prethodnom periodu zabeleženo slučajeva vožnje u suprotnom smeru i da li je primetan trend rasta ili opadanja?

- U poslednje tri godine ovaj prekršaj u proseku učini oko 18 vozača godišnje.Trend je relativno stabilan, bez značajnijih oscilacija, ali i dalje predstavlja visokorizično ponašanje sa potencijalno najtežim posledicama.

2. Koji su najčešći uzroci ovakvog ponašanja vozača?

- Teško je objasniti kako neko ko ispunjava uslove za bezbedno učešće u saobraćaju, odnosno poseduje vozačku dozvolu, može da uđe u kontra smer na auto-putu, ali šta god da je razlog, da li potpuna nepažnja ili bahatost, nedopustivo je takvo ponašanje učesnika u saobraćaju s obzirom na moguće posledice.

3. Koje izgovore vozači najčešće navode kada budu zatečeni u ovakvom prekršaju? I ukoliko je reč o pogrešnom skretanju, šta je savet vozačima da urade?

- Vozači najčešće navode da su se "zbunili", "pogrešno skrenuli" ili "da nisu primetili signalizaciju". Savet je jasan - ukoliko dođe do greške, vozač ne sme nastaviti kretanje u suprotnom smeru, već mora odmah zaustaviti vozilo na bezbednom mestu, uključiti sva četiri pokazivača pravca i obavestiti policiju, kako bi se situacija bezbedno rešila.

4. Koliko ovakve situacije utiču na ukupnu bezbednost saobraćaja i koliko često dovode do saobraćajnih nezgoda sa težim posledicama?

- Iako broj slučajeva nije veliki, posledice su izuzetno teške. U ovakvim nezgodama 2023. godine stradalo je jedno lice, takođe 2024. i 2025. po jedno lice. Nažalost, u nedavnoj saobraćajnoj nezgodi na relaciji Ruma-Šabac, u jednom događaju život su izgubila četiri lica, što jasno ukazuje na težinu rizika.

5. Na koji način građani mogu da reaguju kada primete vozilo koje se kreće u suprotnom smeru i koliko su korisna upozorenja putem društvenih mreža?

- Ukoliko uoče vozilo koje se kreće u suprotnom smeru, građani treba odmah da obaveste policiju na broj 192, uz što precizniji opis lokacije i vozila. Upozorenja putem društvenih mreža mogu biti korisna, ali ne smeju zameniti blagovremeno obaveštavanje nadležnih službi.

6. Koje su zakonom propisane kazne za vožnju u suprotnom smeru?

- Za nasilničku vožnju propisane su strože sankcije: novčana kazna od 120.000 do 140.000 dinara i kazna zatvora od 30 do 60 dana, 15 kaznenih poena, zabrana upravaljanja vozilom od najmanje devet meseci.

7. Kada je reč o nedavnoj saobraćajnoj nezgodi na relaciji Šabac-Ruma, šta se za sada zna o uzrocima i okolnostima?

- U nezgodi koja se dogodila 27. aprila vozač "forda" koji je ušao u kontrasmer sudario se čeono sa vozačem "golfa" koji se kretao dozvoljenim smerom, nažalost ovom prilikom stradale su ukupno četiri osobe i postupak utvrđivanja svih okolnosti je u toku.

8. Koje preventivne mere MUP sprovodi kako bi se ovakve situacije sprečile?

- MUP kontinuirano sprovodi pojačane kontrole saobraćaja, preventivne kampanje i medijske apele, kao i saradnju sa upravljačima puteva. Cilj je blagovremeno uočavanje i isključivanje rizičnih učesnika iz saobraćaja.

9. Da li se razmatra uvođenje dodatnih tehničkih rešenja (signalizacija, pametni sistemi upozorenja) za sprečavanje vožnje u kontrasmeru?

- Postojeća saobraćajna signalizacija na našim putevima je na najvišem standardu. Dodatna tehnička rešenja, kao što su pametni sistemi upozorenja i detekcije, razmatraju se kao dopuna, ali je ključni faktor i dalje ponašanje vozača.