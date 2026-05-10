OVO JE NAJOPASNIJI OBLIK BAHATE I RIZIČNE VOŽNJE, DOVODI DO KATASTROFALNIH POSLEDICA! Načelnik policije za Kurir o tome kako sprečiti "epidemiju divljanja"
Nakon niza teških saobraćajnih nesreća koje su poslednjih meseci potresle Srbiju, a posebno tragedije na putu Ruma-Šabac u kojoj su ugašena četiri života, pitanje vožnje u suprotnom smeru ponovo je otvorilo ozbiljnu raspravu o bezbednosti na našim putevima. Iako statistika pokazuje da se broj ovakvih slučajeva ne meri stotinama, posledice koje ostavljaju gotovo su uvek katastrofalne, zbog čega stručnjaci upozoravaju da je reč o jednom od najopasnijih oblika bahate i rizične vožnje.
Upravo zbog sve češćih scena koje građani nazivaju "epidemijom divljanja u kontrasmeru", načelnik Uprave saobraćajne policije govori za Kuriro uzrocima ovakvog ponašanja vozača, kaznama koje zakon propisuje, ali i merama koje Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi kako bi se sprečile nove tragedije na putevima Srbije.
Prema rečima Slaviše Lakićević, u prethodne tri godine prosečno je beleženo oko 18 slučajeva vožnje u suprotnom smeru godišnje. Iako broj nije drastično porastao, zabrinjava činjenica da gotovo svaki ovakav incident nosi ogroman rizik od direktnog čeonog sudara i smrtnog ishoda.
1. Koliko je u prethodnom periodu zabeleženo slučajeva vožnje u suprotnom smeru i da li je primetan trend rasta ili opadanja?
- U poslednje tri godine ovaj prekršaj u proseku učini oko 18 vozača godišnje.Trend je relativno stabilan, bez značajnijih oscilacija, ali i dalje predstavlja visokorizično ponašanje sa potencijalno najtežim posledicama.
2. Koji su najčešći uzroci ovakvog ponašanja vozača?
- Teško je objasniti kako neko ko ispunjava uslove za bezbedno učešće u saobraćaju, odnosno poseduje vozačku dozvolu, može da uđe u kontra smer na auto-putu, ali šta god da je razlog, da li potpuna nepažnja ili bahatost, nedopustivo je takvo ponašanje učesnika u saobraćaju s obzirom na moguće posledice.
3. Koje izgovore vozači najčešće navode kada budu zatečeni u ovakvom prekršaju? I ukoliko je reč o pogrešnom skretanju, šta je savet vozačima da urade?
- Vozači najčešće navode da su se "zbunili", "pogrešno skrenuli" ili "da nisu primetili signalizaciju". Savet je jasan - ukoliko dođe do greške, vozač ne sme nastaviti kretanje u suprotnom smeru, već mora odmah zaustaviti vozilo na bezbednom mestu, uključiti sva četiri pokazivača pravca i obavestiti policiju, kako bi se situacija bezbedno rešila.
4. Koliko ovakve situacije utiču na ukupnu bezbednost saobraćaja i koliko često dovode do saobraćajnih nezgoda sa težim posledicama?
- Iako broj slučajeva nije veliki, posledice su izuzetno teške. U ovakvim nezgodama 2023. godine stradalo je jedno lice, takođe 2024. i 2025. po jedno lice. Nažalost, u nedavnoj saobraćajnoj nezgodi na relaciji Ruma-Šabac, u jednom događaju život su izgubila četiri lica, što jasno ukazuje na težinu rizika.
5. Na koji način građani mogu da reaguju kada primete vozilo koje se kreće u suprotnom smeru i koliko su korisna upozorenja putem društvenih mreža?
- Ukoliko uoče vozilo koje se kreće u suprotnom smeru, građani treba odmah da obaveste policiju na broj 192, uz što precizniji opis lokacije i vozila. Upozorenja putem društvenih mreža mogu biti korisna, ali ne smeju zameniti blagovremeno obaveštavanje nadležnih službi.
6. Koje su zakonom propisane kazne za vožnju u suprotnom smeru?
- Za nasilničku vožnju propisane su strože sankcije: novčana kazna od 120.000 do 140.000 dinara i kazna zatvora od 30 do 60 dana, 15 kaznenih poena, zabrana upravaljanja vozilom od najmanje devet meseci.
7. Kada je reč o nedavnoj saobraćajnoj nezgodi na relaciji Šabac-Ruma, šta se za sada zna o uzrocima i okolnostima?
- U nezgodi koja se dogodila 27. aprila vozač "forda" koji je ušao u kontrasmer sudario se čeono sa vozačem "golfa" koji se kretao dozvoljenim smerom, nažalost ovom prilikom stradale su ukupno četiri osobe i postupak utvrđivanja svih okolnosti je u toku.
8. Koje preventivne mere MUP sprovodi kako bi se ovakve situacije sprečile?
- MUP kontinuirano sprovodi pojačane kontrole saobraćaja, preventivne kampanje i medijske apele, kao i saradnju sa upravljačima puteva. Cilj je blagovremeno uočavanje i isključivanje rizičnih učesnika iz saobraćaja.
9. Da li se razmatra uvođenje dodatnih tehničkih rešenja (signalizacija, pametni sistemi upozorenja) za sprečavanje vožnje u kontrasmeru?
- Postojeća saobraćajna signalizacija na našim putevima je na najvišem standardu. Dodatna tehnička rešenja, kao što su pametni sistemi upozorenja i detekcije, razmatraju se kao dopuna, ali je ključni faktor i dalje ponašanje vozača.
Cilj novih rešenja je povećanje bezbednosti
U okviru izrade novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, među temama o kojima se dikutuje, jeste oblast korišćenja električnih trotineta u Srbiji. Razmatra se preciznije definisanje pravila za laka električna vozila, kao i mogućnost dodatne regulacije, jasnija ograničenja, kao i uvođenje efikasnijih kontrolnih mehanizama.
- U toku je izrada novog Zakona o bezbednosti saobraćaja u okviru kojeg se razmatra i preciznije uređenje učešća lakih električnih vozila, uključujući električne trotinete - kaže Slaviša Lakićević i dodaje da je cilj novih rešenja povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, posebno pešaka koji se smatraju najranjivijom kategorijom. Nadležni ističu da je upravo ovaj period vreme pojačanog korišćenja električnih trotineta, zbog čega će Uprava saobraćajne policije intenzivirati kontrole vozača ovih vozila. Fokus kontrola biće na poštovanju propisa, pravilnom kretanju i odgovornom ponašanju u saobraćaju, kako bi se smanjio broj rizičnih situacija i povećala ukupna bezbednost na ulicama.