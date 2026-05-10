Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su B. T. (42) iz Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

- On se sumnjiči da kao odgovorno lice firme čiji je radnik juče pao sa skele prilikom demontaže na gradilištu u Zrenjaninu i na licu mesta preminuo, nije obezbedio adekvatne uslove za rad, na taj način što nije održavao i sprovodio mere za bezbedan rad, kao i da nije omogućio stalni nadzor odgovornog radnika, niti je obezbedio potrebne dozvole za rad na visini i opremu za rad - saopšteno je iz Policijske uprave Zrenjanin.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

- Policija traga za još jednom osobom koja se kao odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištu sumnjiči za isto krivično delo - saopšteno je iz policije.

