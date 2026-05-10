Na Beloj Zemlji kod Užica, u blizini „Sekulića“ pumpe, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj ima teško povređenih.

Foto: Kurir/Z.G.

U udesu su učestvovala dva vozila, a prema prvim nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada se jedno vozilo nepropisno uključivalo na magistralu i udarilo u drugo vozilo u kome je povređeni.

Povređeni je bez svesti prebačen u bolnicu.

Na magistralnom putu Užice–Zlatibor formirale su se velike kolone vozila.

