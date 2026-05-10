Slušaj vest

KIKINDA - Sedmogodišnji dečak iz Kikinde povređen je kada ga je oko 18.30 časova, u ulici Albertova, udarilo putničko vozilo marke BMW. Tokom uviđaja, saobraćaj u ovom delom ulice bio obustavljen.

- O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi, a dečak je nakon inicijalnog zbrinjavanja u kikindskoj bolnici prebačen u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu - rečeno je Kuriru u policiji.

1/4 Vidi galeriju Udes u Kikindi, udaren dečak Foto: Kurir/S. U.

U bolnici su nam kratko potvrdili da je dete transportovano, bez iznošenja detalja o stepenu povreda. Svoja saznanja o tome šta se desilo na periferiji Kikinde, u ulici Albertova, ispričale su nam vidno potresene komšije. Prema njihovim rečima, deca su se igrala, a dečak je u trenutku nezgode čekao da pređe ulicu:

- Bili smo u dvorištu. Čuli smo udarac i vrištanje. Kada smo izašli, videli smo dečaka kako leži. Neko je već pozvao Hitnu pomoć, koja je brzo stigla. Vozilom je upravljala mlađa ženska osoba - ispričale su komšije. Dodaju i da je ulica prometna i da ima vozača koji ne poštuju ograničenje brzine: