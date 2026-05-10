Tokom noći u selu Badnjevac kod Žitorađe za sada nepoznati počinioci ukrali su sve strujne kablove u još nedovršenoj kući. Oni su razbijali I zidove, kako bi ih izvukli.

Vlasnik kuće Stefan Mitrović kaže da su jutros zatekli zaista užasan prizor.

Foto: Ustupljena fotografija

- Pored koluta kabla koji nije upotrebljen, oni su razbijali i delove zidova kako bi ih izvukli. Ja stvarno ne znam šta da kažem. Nije uzet samo materijal — uništen je nečiji trud, rad i muka. Ko god da je ovo uradio treba da zna da nije pokrao “bogataša”, već čoveka koji pošteno gradi svoj dom. Takvi primitivci i lopovi ostavljaju iza sebe ogromnu štetu i problem- prokomentarisao je Mitrović ono što se dogodilo na kući koju pravi zajedno sa rođenim bratom.

Mitrovići inače žive u Badnjevcu, ali imaju i ovaj plac na kojem su zajedno počeli da prave kuću. On je udaljen od kuće u kojoj sada žive sa roditeljima, te nisu ni imali mogućnosti da reaguju.

- Nisu ušli sa da kažemo ulice, zbog uličnog svetla već pošto je reč o kraju sela, to su učinili sa druge strane, kroz njive. Prijavio sam policiji, videćemo šta će biti- kaže razočaran naš sagovornik.

Dodaje da se obojica braće odriču mnogo čega, da sa ocem rade poslove na kući sve one koje mogu i znaju i zato je toliko potresen onim što je doživeo.