Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na Novom Beogradu.

Nesreća se dogodila na kružnom toku na uglu Vojvođanske i Dr Ivana Ribara.

Više ekipa hitne pomoći, vatrogasci i policija su na terenu.

Prema nezvaničnim informacijama, automobil marke "pežo" u kojem se nalazilo više osoba, udario je u metalni stub na koji je postavljena reklama.

Njihovo stanje za sada nije poznato.

Kurir.rs/192

Ne propustiteHronikaSTRAŠNI PRIZORI NASRED ULICE KOD UŽICA: Težak sudar 2 vozila, osoba bez svesti prevezena u bolnicu! Formirane velike kolone vozila (FOTO)
Saobraajna nesreća Užice.jpeg
HronikaJEZIVA SCENA POSLE SAOBRAĆAJKE U RUZVELTOVOJ: Biciklista oboren, sav krvav prebačen u sanitet
hitna pomoć
Planeta"DA SAM IMAO 1.000 METAKA, U NJEGA BIH SVE ISPALIO" Reči oca koji je ubio najboljeg druga svog sina ŠOKIRALE SVE NA SASLUŠANJU: Bio sam stravično besan (VIDEO)
Untitled-2.jpg
HronikaSUPRUŽNICI KOJI SU ZAJEDNO OTIŠLI U SMRT POČIVAĆE JEDNO PORED DRUGOG! Poginuli u nezapamćenoj nesreći kod Novog Pazara, bližnji ih ispratili na večni počinak
Novi Pazar.jpg