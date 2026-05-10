Na kružnom toku na Novom Beogradu dogodila se teška nesreća. Detalji o stanju učesnika još nisu poznati.
Hronika
DRAMA NA NOVOM BEOGRADU Nesreća na kružnom toku, policija i Hitna na licu mesta (VIDEO)
Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na Novom Beogradu.
Nesreća se dogodila na kružnom toku na uglu Vojvođanske i Dr Ivana Ribara.
Više ekipa hitne pomoći, vatrogasci i policija su na terenu.
Prema nezvaničnim informacijama, automobil marke "pežo" u kojem se nalazilo više osoba, udario je u metalni stub na koji je postavljena reklama.
Njihovo stanje za sada nije poznato.
Kurir.rs/192
