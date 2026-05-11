Slučaj koji je potresao čitavu Srbiju dobio je sudski epilog koji je izazvao burne reakcije javnosti, nakon hapšenja i zadržavanja muškarca starog 74 godine zbog sumnje da je pokušao obljubu maloletne devojčice sa smetnjama u razvoju, odluka suda otvorila je brojna pitanja i nezadovoljstvo građana.

Šta je to u konačnoj odluci suda posebno izazvalo bes i nevericu javnosti i koji su trenutno najnoviji detalji vezani za ovaj slučaj, za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji, govorio je Bojan Ječmenica - advokat.

- Postupajući tužilac je, nakon saslušanja osumnjičenog, predložio sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu da mu se odredi pritvor. Nakon toga osumnjičeni je saslušan i pred sudijom za prethodni postupak, koji ima diskreciono pravo da proceni da li postoje zakonski osnovi za određivanje pritvora. Sudija je ocenila da takvi razlozi ne postoje, zbog čega predlog tužilaštva nije prihvaćen, a osumnjičeni je pušten da se brani sa slobode - počeo je Ječmenica.

Odluka još nije konačna

Istakao je da je, sa ljudske strane gledano, ovakva odluka veoma iznenađujuća.

- U svojoj dugogodišnjoj praksi nisam imao sličnu situaciju. Veoma je važno da građani znaju da ovo rešenje nije pravnosnažno. Više javno tužilaštvo u Nišu uložilo je žalbu Apelacionom sudu, koji sada treba da odluči da li postoje razlozi da se odluka preinači i osumnjičenom ipak odredi pritvor - objasnio je on.

Dodao je da, ukoliko su tačne informacije koje su se pojavile u javnosti, slučaj otvara brojna ozbiljna pitanja.

- Postavlja se pitanje zbog čega je muškarac od 74 godine poveo devojčicu koju ranije nije poznavao. Reč je o detetu sa smetnjama u razvoju. Prema navodima, protiv njene volje odveo ju je u obližnji motel i rekao joj da, ukoliko je neko nešto pita, kaže da mu je unuka. Devojčica je, srećom, uspela da pozove oca i kaže gde se nalazi, nakon čega je osumnjičeni pobegao iz motela. Sve to otvara pitanje njegovih stvarnih namera i zbog čega se sumnja da je pokušao obljubu nad detetom - rekao je Ječmenica.

Govoreći o velikom nezadovoljstvu građana zbog odluke suda, on je upozorio da niko ne sme da uzima pravdu u svoje ruke.

- Ukoliko bi otac deteta, revoltiran onim što se dogodilo njegovoj ćerki, napao osumnjičenog, i sam bi krivično odgovarao, makar za nanošenje lakih ili teških telesnih povreda. Nisam siguran da u takvoj situaciji upravo otac ne bi završio u pritvoru, za razliku od osumnjičenog - zaključio je.

