Slušaj vest

Potraga za Jovanom T. (29), koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima nestao u hladnoj reci tokom proslave punoletstva, nastaviće se i danas.

Specijalizovane jedinice Žandarmerije i ronioci ponovo izlaze na teren kako bi pretražili korito Save nizvodno od Umke.

Ključni svedok: "Video sam ga u vodi"

Novi detalji istrage ukazuju na dramatične trenutke koji su prethodili nestanku. Prema nezvaničnim saznanjima, jedan od očevidaca potvrdio je policiji da je juče ujutru, oko 7.30 časova, jasno video mladića u reci.

"Mladić je u tom trenutku plivao, ali mu se ubrzo nakon toga izgubio svaki trag u talasima", navodi izvor blizak istrazi.

Ovo svedočenje potvrđuje sumnje da se nestanak dogodio upravo u ranim jutarnjim satima, neposredno nakon što je muzika na splavu utihnula, a galamu zamenile policijske sirene.

Foto: MUP Srbije, Društvene Mreže, Kurir

Tragediji kumovalo pijanstvo?

Uporedo sa potragom, isplivavaju i informacije o stanju u kojem se mladić nalazio. Prema rečima osoba upućenih u događaje sa splava, Jovan T. je na proslavi konzumirao alkohol.

Izvori tvrde da je mladić bio u vidno alkoholisanom stanju u trenutku kada je skočio u vodu.

Gosti koji su se juče vraćali na mesto nesreće opisuju atmosferu kao horor film. Splav su napuštali ljudi u suzama, dok su inspektori uzimali izjave od zaposlenih i preostalih zvanica.

1/12 Vidi galeriju Tragedija na Savi kod Umke, utapanje mladića posle proslave punolestva Foto: Kurir, Društvene Mreže, Društvene Mreže, Kurir, MUP Srbije, Društvene Mreže

Dok policija traga za telom, stanari okolnih splavova ne prestaju da iznose optužbe na račun objekta u kojem je organizovan rođendan. Tvrde da su buka, vika i bacanje smeća bili svakodnevica, a da je sinoćna galama kulminirala raspravom pred samo svitanje.

"Svi smo potreseni, ali ovo je katastrofa na koju smo upozoravali. Danas smo se probudili uz sirene, a strahujemo da će se potraga završiti onim najgorim", kaže jedan od stanovnika obale.

Fokus današnje akcije biće na detaljnom češljanju rečnog dna i priobalja. Istražitelji će ponovo ispitati ključne svedoke kako bi se utvrdilo da li je Jovan T. samovoljno skočio u reku ili je tom činu prethodio fizički sukob, s obzirom na to da su komšije prijavile da su čule raspravu pre dolaska policije.

Potraga se nastavlja, a javnost sa zebnjom iščekuje nove informacije sa obale Save.