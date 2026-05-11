Patrola beogradske Rečne policije evakuisala je i spasla bračni par sa 4-mesečnom bebom na reci Savi u Beogradu.
drama na savi u beogradu
BEOGRADSKA PATROLA REČNE POLICIJE SPASLA PORODICU SA BEBOM U ČAMCU! Čitavu noć nekontrolisano plutali Savom, evo šta im se desilo
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Patrola Rečne policije evakuisala je i spasla bračni par sa 4-mesečnom bebom na reci Savi u Beogradu.
Oni su sinoć bili na Savi u čamcu kada se iznenada pokvario motor koji muškarac nije uspeo ponovo da startuje.
Čamac je plutao rekom Savom nekontrolisano i predstavljao veliku opasnost.
Policija je dobila dojavu i odmah krenula u potragu i pretragu reke a čamac je uočen na 15. kilometru reke Save, bliže desnoj obali.
Rečna policija prevukla je čamac na najbliži splav i spasla porodicu sa bebom.
Kurir.rs/TV Pink
Reaguj
2