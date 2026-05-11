Patrola Rečne policije evakuisala je i spasla bračni par sa 4-mesečnom bebom na reci Savi u Beogradu.

Oni su sinoć bili na Savi u čamcu kada se iznenada pokvario motor koji muškarac nije uspeo ponovo da startuje.

Čamac je plutao rekom Savom nekontrolisano i predstavljao veliku opasnost.

Policija je dobila dojavu i odmah krenula u potragu i pretragu reke a čamac je uočen na 15. kilometru reke Save, bliže desnoj obali.

Rečna policija prevukla je čamac na najbliži splav i spasla porodicu sa bebom.

Kurir.rs/TV Pink

