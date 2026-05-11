U Urgentni centar u Beogradu protekle noći primljen je R. S. (24) sa ubodnim ranama nanetim nožem.

Prema nezvaničnim informacijama, incident se dogodio u blizini jednog poznatog splava na Kalemegdanu, ali su okolnosti napada i dalje pod velom misterije. Povređeni mladić je policijskim službenicima izneo tvrdnju koja je odmah postala predmet detaljne istrage. Naime, on je naveo da nije učestvovao u sukobu, već da se na mestu obračuna našao sasvim slučajno.

"Stajao sam sa strane i čekao devojku. U tom trenutku je izbila masovna tuča grupe mladića, a ja sam izvukao deblji kraj i zadobio ubode", navodno je izjavio R. S. tokom razgovora sa policijom.

Lekari su konstatovali dve ubodne rane u predelu nogu. Iako stepen povreda još uvek nije zvanično kategorisan, mladić je zadržan radi daljeg ukazivanja pomoći i dijagnostike.

Inspektori su već zatražili snimke nadzornih kamera sa okolnih objekata i samog prilaza Kalemegdanu kako bi se utvrdilo ko je potegao nož i da li se priča povređenog mladića poklapa sa video zapisima. Za sada niko nije priveden, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih detalja ovog noćnog napada. O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Kurir.rs/Telegraf

