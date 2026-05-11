Pred Višim sudom u Beogradu danas se nastavlja ponovljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnika koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kada je ubio devetoro učenika i radnik obezbeđenja škole.

Vladimir Kecmanović jutros je sproveden iz pritvora u zgradu suda, dok je Miljana Kecmanović u Palatu pravde stigla nekoliko minuta kasnije zajedno sa svojim braniocima.

Roditelji žrtava masakra čekaju da počne suđenje

U sud su došli i roditelji ubijene dece, koji od početka procesa prisustvuju gotovo svakom ročištu.

- Roditelji ubijene dece pristizali su u tišini, vidno potreseni, dok je ispred sudnice vladala veoma napeta atmosfera. Oni se od samog početka drže zajedno, tako su i ovog puta čekali početak ovog dugog procesa, uz zagrljaje - kaže izvor Kurira i dodaje da su najpre pristigli roditelji ubijene Angeline Aćimović, Andrije Čikića, Eme Kobiljski, kao i majka Adriane Dukić.

Današnje ročište deo je ponovljenog postupka protiv Kecmanovića, nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu i naložio novo suđenje. Javnost je i ovog puta isključena iz procesa zbog zaštite interesa maloletnika, ali i osetljivosti celog postupka.

Podsetimo, na prethodnom ročištu ponovo je svedočio maloletni ubica, koji je pred sudom govorio o tome kako je proučavao psihopate jer ga je otac nazvao tako, ali i o odnosu sa roditeljima, s tim da je ovog puta promenio priču.

- Maloletni ubica svedočio je ponovo u postupku protiv roditelja Miljane i Vladimira Kecmanovića, kada je odgovarao na pitanja tokom kojih je potvrdio još jednom da ga je otac vodio u streljanu i da je lako došao do oružja. Bio je, takođe, upitan zbog čega je uopšte rasklopio oružje nakon počinjenog masakra, on je rekao da je to uradio iz navike koju je, kako kaže, stekao u streljani - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Rekao je da je gledao američki dokumentarax "Columbine", gde su učinioci opisani kao psihopate. On se, kako je rekao, poistovetio sa njima. Istraživao je u tom periodu psihopatsko ponašanje i navodno, opet naglasio: "Nakon što me je otac nazvao psihopatom, ja sam počeo da istražujem o njima i smatram da je vrlina biti hladan i bez emocija".

MIljana Kecmanović sa advokatima došla na suđenje

Njegovo svedočenje trajalo je više sati, a današnje ročište nastaviće se izvođenjem pisane i foto dokumentacije.