Muškarac star 74 godine iz sela Lopardince kod Bujanovca uhapšen je nakon što je pretukao suprugu i pretio joj smrću.

Prema saznanjima OK radija, on je vidno pijan suprugu prvo gurnuo, a kada je žena pala, prišao joj je pa ju je pesnicama i šakom udarao po telu i glavi. U toku brutalnog nasilja on joj je pretio smrću govoreći da će da je zakolje i "glavu nabije na kolac".

Nasilniku je određeno zadržavanje od 48 sati, izrečene su mu mere iz zakona o zaštiti od nasilja u porodici, uz sumnju na krivično delo nasilje u porodici.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv).

SOS telefoni
Autonomni Ženski Centar - SOS telefon
0800-100-007, radnim danima 10-20h

ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon
011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h
Evropski broj za nestalu decu 116-000

Incest trauma centar - SOS telefon
011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća
0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h
011 2769-466, radnim danima 10-19h
062 304-560, noću 19-10h
SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva – lekari Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

