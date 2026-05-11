Potraga za Jovanom T. (29), koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima nestao u hladnoj reci tokom proslave punoletstva, biće nastavljena i danas.

Ekskluzivno, za "Redakciju", sa terena izveštavao je Pavle Ivković - novinar.

- Nalazimo se jutros na reci Savi kod Umke, gde je tokom jučerašnjeg dana nestao 29-godišnji Jovan T. pod još nerazjašnjenim okolnostima. Prema dostupnim informacijama, mladić je bio gost na proslavi 18. rođendana, gde je došlo do verbalnog sukoba sa jednim od prisutnih, nakon čega je ušao u reku i nestao. Očevici navode da je ušao u vodu u ranim jutarnjim satima i da je u jednom trenutku nestao u talasima - rekao je Ivković.

Potraga se nastavlja

Kako kažu ljudi koji žive u okolini, na ovom mestu se često održavaju proslave i okupljanja, ali ovakav incident do sada nisu imali.

- Na terenu su bili angažovani pripadnici policije, žandarmerije i rečne policije, koji su pretraživali tok Save, ali u ovom trenutku na terenu je prisutan samo jedan patrolni čamac, dok su ekipe navodno nastavile potragu nizvodno. Prema najnovijim informacijama, jedan svedok je potvrdio da je video mladića kako pliva oko 7.30 časova ujutru, nakon čega je nestao ispod površine vode. Porodica i rodbina nestalog mladića nalaze se ispred lokala gde se sve dogodilo, dok je najavljeno da će potraga biti nastavljena i tokom današnjeg dana uz angažovanje rečne policije i žandarmerije. Istraga o okolnostima nestanka je u toku, a više informacija očekuje se nakon novih rezultata potrage - zaključio je, za "Redakciju".

