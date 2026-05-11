DEČAK POVREĐEN U NESREĆI U KIKINDI U TEŠKOM STANJU: Lekari mu se bore za život
Sedmogodišnji dečak iz Kikinde, koji je u nedelju teško poveđen u saobraćajnoj nezgodi, smešten je u novosadski Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, gde se lekari bore za njegov život.
Kako nezvanično saznajemo, zadobio je teške politraumatske životno ugrožavajuće povrede i kontuzije mnogih unutrašnjih organa. Nalazi se pod stalnim nadzorom lekara i dijagnostike kako bi povrede bile sanirane. Prvih 24 do 48 sati ključni su kod ovako teških povreda, a medicinski tim čini sve kako bi spasao dečaka.
Kao što smo već pisali, sedmogodišnji dečak povređen je kada ga je oko 18.30 časova, u ulici Albertova, udario automobil marke BMW koji je vozila mlađa ženska osoba iz Kikinde. Policija je obavila uviđaj, a o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi. Dečak je nakon inicijalnog zbrinjavanja u kikindskoj bolnici prebačen u Novi Sad, u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.