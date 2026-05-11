Slušaj vest

U Višem sudu u Nišu danas je nastavljeno suđenje roditeljima maloletnika (14) koji je izmasakrirao sa 37 uboda nožem Andreja Simića (13), svog školskog druga u Niškoj Banji. Na današem ročištu, kako saznajemo, sud treba da ispita nekoliko svedoka.

Roditeljima M.M. i M.M.M. se sudi za nebrigu i zapsotavljanje svog deteta, odnosno da nisu adekvatno reagovali kada je maloletnik pokazivao izuzetno nasilničko ponašanje.

Foto: Kurir/M.S.

Advokat porodice Simić, Saša Knežević rekao je danas ispred suda da je vrlo moguće da će na neki način svoj iskaz dati i maloletni ubica.

- Mi smo predložili dvadesetak svedoka, a odbrana desetak. Za danas je zakazano ročište kada bi trebalo da se ispita sedam ili osam svedoka. Ne verujem da će se svi ispitati za jedan dan, pa se zato nadam da ćemo danas i na sledećem ročištu završiti sa svedocima i preći na pisane dokaze. Možda se sasluša i maloletnik koji je izvršio ovaj zločin. To očekujem zbog najava koje smo imali u uvodnoj reči. Ne znam kako bi maloletnik svedočio, video-linkom bi bio najlakši način, ali to će sud odlučiti - rekao je Knežević.

U toku današnjeg dana trebalo bi da svedoče komšije i pojedini nastavnici iz škole "Ivan Goran Kovačić" u Niškoj Banji koju su pohađali Andrej Simić i njegov ubica.

Advokat Saša Knežević Foto: Kurir/M.S.

Roditelji dečaka ubice se sumnjiče da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina, koji je 5. oktobra 2023. godine usmrtio Andreja, druga iz školske klupe. Andrej je otišao kod njega ujutru tog dana. Trebala su da dođu još dva dečaka, ali nisu došla. Nakon toga se nešto dogodilo i Andrej je usmrćen nožem.

Mića i Sanja Simić, rodsitelji ubijenog dečaka Foto: Kurir.rs/M.S.