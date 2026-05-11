Punomoćnica oštećenih, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, nakon današnjeg suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović izjavila je da se "konačno približavamo kraju suđenja", a potom dodala da je odVladimira Kecmanovićadoživela ozbiljno zastrašivanje kakvo, kako tvrdi, do sada nikada nije doživela u sudnici.

Današnje suđenje pred Višim sudom u Beogradu trajalo je nešto više od pet sati, a po završetku ročišta advokatica Dobričanin obratila se medijima ispred Palate pravde.

- Ono što sam ja danas doživela u sudnici, obavestila sam sudsko veće da ću o tome obavestiti javnost i profesiju, a to je da sam osetila zastrašivanje sa strane Vladimira Kecmanovića, kog sam danas doživela kao jednu vrlo opasnu osobu - rekla je Dobričanin nakon izlaska iz suda.

Kako je navela, pritiske i neprijatnosti, prema njenim rečima, punomoćnici oštećenih trpe tokom čitavog postupka, ali da je današnje ponašanje Vladimira Kecmanovića ostavilo posebno težak utisak.

- To što doživljavamo mi kao punomoćnici oštećenih traje sve vreme i to je apsolutno neprihvatljivo i nepodnošljivo. Kakvo je ponašanje branilaca, to neću ovde da komentarišem, ali to lično što sam od okrivljenog Vladimira Kecmanovića danas doživela smatram ozbiljnim zastrašivanjem i pretnjom - kazala je ona.

Zora Dobričanin Nikodinović Izvor: Kurir

Na pitanje da pojasni na koji način je, kako tvrdi, bila zastrašivana, advokatica nije želela da iznosi dodatne detalje, ali je poručila da ima pravo da o svom osećaju javno govori.

- Zato što se njemu ne dopada što bilo ko njemu bilo šta govori u javnosti, što bilo ko u javnosti govori bilo šta vezano za ovaj događaj. To je moj problem, jer sam obeležena kao neko ko je očigledno za njih najopasniji u smislu reči koje izgovara. Videla sam taj stav, taj pogled i te reči. To je zaista zastrašujuće i ja to tako osećam - rekla je Dobričanin.

Izvor Kurira dodaje da je atmosfera u sudnici tokom pojedinih trenutaka bila izuzetno neprijatna, a ponašanje Vladimira Kecmanovića neprimereno i sramno imajući u vidu težinu zločina zbog koje se postupak vodi, ali i prisustvo roditelja ubijene dece koji mesecima dolaze na svako ročište.