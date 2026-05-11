Današnje ročište u postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović bilo je jedno od najvažnijih u dosadašnjem toku postupka, rekao je punomoćnik oštećenih porodica, advokat Ognjen Božović. On je dodao da su izvedeni ključni dokazi koji se odnose na odgovornost roditelja maloletnog dečaka koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Inače, današnje suđenje pred Višim sudom u Beogradu trajalo je više od pet sati, a prema rečima Božovića, upravo tokom ovog ročišta izvedeni su dokazi koji bi mogli biti od presudnog značaja za konačnu odluku suda.

- Prisustvovali smo najznačajnijem pretresu u ovom važnom postupku. Kao što znate, vršen je uvid u obimnu dokumentaciju i ostale pisane dokaze. Mislim da su danas izvedeni najznačajniji dokazi sa aspekta odgovornosti roditelja maloletnika koji je počinio zločin i da smo korak bliže utvrđivanju i osuđenju za krivična dela koja im se stavljaju na teret - rekao je Božović.

On je naveo da je tokom današnjeg postupka, prema njegovom mišljenju, prikazana najjasnija slika odnosa roditelja prema detetu i načina na koji je odrastao.

- Mislim da je danas pokazano nešto što bih okarakterisao kao najbliže mogućem kompletnom odnosu roditelja prema detetu i izlaganju neprimerenim sadržajima - rekao je advokat.

Dodao je i da su za naredno ročište zakazane završne reči, što znači da se postupak približava kraju.

- Za sledeće ročište 10. juna zakazane su završne reči, tako da se bližimo kraju svega - kazao je Božović.

Govoreći o činjenici da porodice žrtava već treću godinu ponovo prolaze kroz traumatična svedočenja i izvođenje dokaza, Božović je rekao da je ponovljeni postupak bio nužan nakon odluke Apelacionog suda.

- Činjenica da se danas vodi pretres u ponovljenom postupku rezultat je odluke Apelacionog suda koji je ukazao na određene propuste u vođenju postupka u prethodnoj presudi. Ne možemo uticati na to. Naravno da je svima teško. Jako je teško posmatrati sve te dokaze, ali je bilo nužno i vrlo značajno za donošenje konačne zakonite odluke - rekao je on.

Podsetimo, Miljana Kecmanović optužena je za zlostavljanje i zanemarivanje, a otac Vladimir osim za ovo krivično delo i za teško delo protiv opšte sigurnosti. Posle prvog suđenja, Vladimir Kecmanović je bio osuđen na 14 i po godina zatvora, a Miljana na tri godine, ali je Apelacioni sud tu presudu ukinuo i naložio novo suđenje.

Tokom prvog suđenja, maloletni ubica je takođe bio ispitivan i on je tada u potpunosti priznao da je kobnog dana naoružan sa dva očeva pištolja otišao u školu i ubio vršnjake i čuvara škole. Posle njegovog svedočenja, Miljana i Vladimir Kecmanović optuženi su za zlostavljanje i zanamarivanje deteta. Maloletni ubica svedočio je prošlog puta i u ponovljenom postupku, gde je u većini ponovio isto, osim što je, ovog puta, pokušao da brani svoje okrivljene roditelje.

- Masovni ubica je na početku svedočenja za sudskom govornicom rekao da ostaje pri iskazu koji je dao na prethodnom suđenju, međutim svi su se zaprepastili kada je počeo da odgovara na konkretna pitanja. Svima je upalo u oči da su njegovi odgovori ovoga puta išli u koristi njegovim roditeljima, naročito majci, što prošlog puta nije bio slučaj! Naprotiv - kaže izvor Kurira šta se dešavalo tokom petočasovnog svedočenja monstruma u sudnici Specijalnog suda u Beogradu.