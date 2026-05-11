Pred Višim sudom u Beogradu danas se nastavilo ponovljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnika koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kada je ubio devetoro učenika i radnik obezbeđenja škole. Današnje ročište deo je ponovljenog postupka protiv Kecmanovića, nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu i naložio novo suđenje.

Javnost je i ovog puta isključena iz procesa zbog zaštite interesa maloletnika, ali i osetljivosti celog postupka. U sudnici bi trebalo da budu prikazane fotografije sačinjene u školi nakon zločina, što je za roditelje ubijene dece izuzetno teško. Ipak, oni su i ovoga puta smogli snage da dođu na suđenje, koje se ovoga puta održava samo osam dana nakon što je obeležena treća godišnjica od nezamislivog zločina koji je najteži u istoriji naše zemlje.

Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a gostujući u emisiji "Puls Srbije" istakao je da društvo nije za ove tri godine učinilo ni jedan bitan korak iako je većina njih govorila da se posle 3. maja "nešto mora uraditi":

- Uloga medija je da se nikada ne zaboravi ono što se dogodilo u Ribnikaru i Duboni. Toje nešto što treba celo društvo da pokrene, ali mi nismo ništa uradili. Nekada je dete u školi bilo sigurno, a sada smo videli da to nije slučaj. Nismo i dalje preispitali zakon i pokrenuli razgovor o smanjivanju starosne granice za krivična dela - kazao je Radenković i dodao:

- Dečak koji je počinio ovakav zločin ne može po našem zakonu da bude osuđen, već je proglašen "neuračunljivim" veštačenjem. Nalazi se u zatvorenoj ustanovi pod nadzorom. Kada analiziramo izjave koje je maloletnik davao kao i roditelji, vidimo da tu ima elemenata za postupak.

Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog odeljenja policije tvrdi da deca pre 30 godina i danas fiziološki nisu ista, te da je država i čitav njen sistem u tom smislu zakazao.

- Sve je ostalo mrtvo slovo na papiru. Videli smo da država nema uopšte snage da se pozabavi time. Trebala bi da se spusti starosna granica - kaže Ljubišić.

Tvrdi da je policija poslednja karika u rešavanju problema kod maloletnika, te da su njeni rezultati merljivi kada se radi o represivnom delu, a da je preventivni deo zadatak drugih elemenata u lancu:

- Deca su prepuštena sama sebi, a onda se susrećemo sa problemom da škola pere ruke ne želeći da pokalja ugled ustanove.

"Jedna rečenica vodi dete ka stranputici"

Radenković kaže da sva krivična dela koja maloletnici vrše imaju elemente nasilja, te da to pokazuje nefunkcionalnost:

- Porodica jeste temelj obrazovanja svakog deteta, ali pored toga moramo da vratimo funkciju da škole vrše isto. Ako analizirimo slučaj Ribnikara, vidimo da direktori ovde štite sebe i ne žele da preuzmu krivicu kako ne bi bili smenjeni. U Ribnikaru je bilo izjava da je dečak ubica pokazivao određene manire i nije se ponašao društveno u odnosu na okruženje. To treba da pepoznaju vaspitači, profesori, pedagozi. Ako hoćemo da uništimo neku naciju, uništićemo tako što ćemo joj decu pokvariti - kaže Radenković tvrdeći da je neophodno strahopoštovanje.

- Dečak je sam izjavio da ga je otac nazvao "psihopatom", nakon čega je on istraživao šta to znači. Pogledajte kako jedna rečenica može da povredi dete i da ga odvede stranputicom. Potrebno je biti svestan toga da deca nisu ista kao pre nekoliko godina. Policija nije jedina u tom lancu, tu je i Centar za socijalni rad, škole i druge ustanove koje treba da se uključe u rešavanje ovih problema.

