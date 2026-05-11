Marko Miljković, koji je sa Veljkom Belivukom označen kao organizator kriminalne grupe koja je optužena za sedam surovih ubistava u "kući strave" u Ritopeku, prema presretnutim Skaj porukama koje su danas izvedene kao dokaz pred Specijalnim sudom u Beogradu, čuvao je poslednje fotografije žrtava "da ih ne zaboravi". U jezivim porukama, koje se odnose na ubistvo Gorana Mihajlovića, koji je otet 1. aprila 2019., narednog dana otrovan u Ritopeku a potom njegovo telo spaljeno u dvorištu vikendice u Surduku, tajnu prostoriju u kući u Ritopeku, kako tužilaštvo tvrdi Marko Miljković, je nazivao "meksičkom klanicom"..

- Gle kako je prošlo leto prošao škaljarac. Vidiš na poslednjoj lobanju, al smo ga lepo zapalili. Ma kroz tu sobu ih je prošlo dosta, to mi je klanica. Nestanu i nema stresa. Haha, imam ih sve u slikama, sve ih beležim, da ne zaboravim - napisao je navodno preko Skaja Miljković nepoznatoj osobi 24. januara 2020. uz nekoliko fotografija koje je poslao.

Kuća strave u Ritopeku

U narednoj poruci napisao je:

- Kad mi brat Gladijator kaže, metak je zlatan za vašu meksičku klanicu - piše nepoznatom sagovorniku u narednoj poruci a potom mu dodaje da je Soprano, što je prema optužnici bio nadimak Veljka Belivuka na Skaju "za biznis".

- Soprano je za biznis, ja sam za klanicu i da se strah širi - navodno piše Miljković.

Kriminalna grupa, podsetimo, tereti se da je Mihajlovića otela 1. aprila 2019. i on je prema optužnici prva žrtva ubijena u Ritopeku. Dan posle otmice, kako se navodi, otrovan je u kući strave a potom je njegovo telo kamionom prebačeno u vikendicu u Surduku, gde je na lomači od guma spaljeno. Inače, vlasnica vikendice u Surduku, u to vreme, bila je supruga Radoja Živkovića, rođaka Radoja Zvicera koji je trenutno u zatvoru u Turskoj zbog učešća u ubistvu vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića.

Svedok saradnik Srđan Lalić, ranije je inače Miljkovića optužio da je lično ubio Mihajlovića.

- Koliko znam, ti si mu ubrizgao cijanid u usta. Ti si to živopisno opisao, kako si inače opisivao takve stvari, kako je stenjao, kako mu je pena krenula na usta - izneo je teške optužbe tokom jedne od žučnih rasprava u sudnici Lalić, na račun Miljkovića.

Miljković je, prema navodima tužilaštva, u decembru iste godine, takođe nepoznatoj osobi poslao pet fotografija, od kojih je na četiri pokojni Goran Mihajlović, kako sedi na najlonu u tajnoj prostoriji u Ritopeku, dok su mu noge i ruke vezane lepljivom trakom. Na nekoliko fotografija, traka mu je i preko očiju. Na petoj fotografiji, vidi se plamen vatre.

Telo zapaljeno u Surduku

- Sad mi piše Če da će ujutru da upadaju po kućama, ko će ih znati više, da ti pošaljem slike klanica da imamo kod tebe, da nam se ne obrišu jer ih samo ja imam. To je to što nam treba brate da ne ostanemo bez njih. I mi smo uzeli telefon sutra ću da počnem da prebacujem slike i da ga zaštekamo. I sve su krvnici bili, ne neki civili - piše u poruci uz koju je poslao fotografije mučenja Mihajlovića, ali i preostalih šest žrtava.

U sudnici su danas, kao i na prethodnim suđenjima na kojima se izvode dokazi sa Skaj aplikacije, sedeli i bivši pripadnici zlograsnog klana koji su odlučili da sve priznaju i sklope nagodbe sa tužilaštvom. Kum Marka Mijkovića, svedok saradnik Nikola Spasojević, podsetimo, ranije je priznao da je učestvovao u otmici i uništavanju tragova Mihajlovića. Naveo je da je njegova uloga bila da ga u noći posle otmice čuva u tajnoj prostoriji, kao i da kasnije sa Belivukom i Miljkovićem prebaci telo u kuću u Surduku.

- Ovo na slikama je Goran Mihjalović, ili NN kako su ga oslovljavali. Ja sam ga čuvao, sve sam već opisao, opisao sam kako su mu ruke bile vezane, bio je položen na ćebence. Kada sam sutradan opet ušao u tajnu prostoriju, bio je već umotan u najlon, a traka s glave mu je bila skinuta. Ja mu lice nisam video - naveo je danas u sudnici svedok saradnik Nikola Spasojević.

Miljković i Spasojević