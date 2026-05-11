Vladimir Kecmanović, otac maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, danas je izazvao buru na suđenju pošto je glavnog javnog tužioca Višeg tužilašva u Beogradu Nenada Stefanovića optužio da je "kriv što je on u zatvoru bez ikakvih dokaza", izneo teške optužbe na račun tužioca Nikole Uskokovića i uputio reči koje je ona doživela kao pretnju advokatici Zori Dobričanin Nikodinović, koja zastupa oštećene porodice.

Kecmanoviću se, podsetimo, sudi za teško delo protiv opšte sigurnosti i zlostavljanje i zanemarivanje deteta, a njegovoj supruzi Miljani Kecmanović samo za zanemarivanje i zlostavljanje maloletnika koji je počinio najveći zločin u istoriji Srbije. Od prvog dana, podsetimo, oni negiraju svoju krivicu za postupke sina, a suđenje pred Višim sudom u Beogradu danas je ušlo u završnicu pošto su izvedeni pisani dokazi.

Roditelji ubijene dece u sudu Foto: Marko Karović

- Atmosfera u sudnici je bila jeziva, najpre zbog toga što su porodice ponovo gledale fotografije i snimke iz "Ribnikara" od 3. maja 2023, a potom i zbog toga što je otac maloletnika koji je ubio desetoro ljudi u osnovnoj školi, izneo teške reči na račun jedne od zastupnica porodica, Zore Dobričanin Nikodinović, alli i zbog toga što je optužio tužioca Stefanovića da je "zbog njega u pritvoru već tri godine" i da mu se sudi samo zbog Stefanovića, a da ga je tužilac Uskoković "namestio". Kao i mnogo puta do sada, roditelji ubice, koji neće odgovarati zbog toga što je u vreme zločina imao 13 godina, pokazali su da nemaju nikakvu empatiju prema žrtvama, kao i da su im svi drugi krivi osim njih samih - otkrio je izvor Kurir šta se dešavalo iza zatvorenih vrata, pošto je celo suđenje bilo zatvoreno za javnost.

Prema rečima našeg sagovornika, Vladimir Kecmanović u sudnici je danas delovao kao čovek "koji je pikirao pojedine učesnike u postupku", a pre svih Nenada Stefanovića, koji je na čelu tužilaštva koje vodi postupak protiv njega i njegove supruge.

Tužioci Stefanović i Uskoković Foto: Privatna Arhiva

U Višem sudu u Beogradu, inače, danas je završeno izvođenje dokaza i završne reči pred presudu zakazane su za 10. jun.

Po okončanju suđenja, Zora Dobričanin Nikodinović izjavila je da je Vladimira Kecmanovića danas u sudnici doživela kao "jednu vrlo opasnu osobu".

- To što doživljavamo mi kao punomoćnici oštećenih traje sve vreme i to je apsolutno neprihvatljivo i nepodnošljivo. Kakvo je ponašanje branilaca, to neću ovde da komentarišem, ali to što sam lično od okrivljenog Vladimira Kecmanovića danas doživela smatram ozbiljnim zastrašivanjem i pretnjom - kazala je ona.

Na pitanje da pojasni na koji način je, kako tvrdi, bila zastrašivana, advokatica nije želela da iznosi dodatne detalje, ali je poručila da ima pravo da o svom osećaju javno govori.