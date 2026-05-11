Slušaj vest

Policija u Valjevu je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u tom gradu uhapsila D. V. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Valjevu, on je uhapšen zbog sumnje da je, od početka aprila, više puta od četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca iz Valjeva, uz pretnje njemu i njegovoj porodici, zahtevao da mu isplati navodni dug od 56.000 evra.

Policija je D. V. zaustavila dok je pokušavao da se udalji svojim automobilom nakon što mu je, kako se sumnja, na jednom parkingu četrdesetčetvorogodišnjak predao koverat sa delom novca.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaKAVČANI OSUĐENI U BEČU, EVO KOLIKA IH ROBIJA ČEKA: Namamili Hrvata, zverski ga mučili, sve zbog 10.000 €!
Otmica.jpg
Hronika"IGRAĆU TI SE SA SESTRAMA, A OCA OBESITI NA TERAZIJAMA!" Zastrašujući detalji reketiranja u Beogradu: Mladiću (19) mesec dana iznuđivali novac uz pretnje! VIDEO
mup.jpg
HronikaDVOJICA REKETAŠA IZNELA ODBRANU PRED SUDOM Uhapšeni usred primopredaje u poznatom tržnom centru, iznuđivali novac od mladića (19), a sad se desio obrt
mup.jpg
HronikaVIKNULI "POLICIJA, LEZI DOLE", PA IH OBORILI NA POD! Dvojica "reketaša" uhapšena usred tržnog centra u Beogradu prilikom primopredaje 1.000 evra - POGLEDAJTE
mup.jpg