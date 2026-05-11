Slušaj vest

Policija u Valjevu je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u tom gradu uhapsila D. V. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Valjevu, on je uhapšen zbog sumnje da je, od početka aprila, više puta od četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca iz Valjeva, uz pretnje njemu i njegovoj porodici, zahtevao da mu isplati navodni dug od 56.000 evra.

Policija je D. V. zaustavila dok je pokušavao da se udalji svojim automobilom nakon što mu je, kako se sumnja, na jednom parkingu četrdesetčetvorogodišnjak predao koverat sa delom novca.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.