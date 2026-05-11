Najmanje trojica plaćenika škaljarskog klana, Arjan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, uhapšeni su danas u policijskoj akciji, u podgoričkom naselju Stari aerodrom.

Prema informacijama "Vijesti", akciju su, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) izveli pripradnici Specijanog policijskog odeljenja (SPO).

Rečković i Muminović terete se za ubistvo Igora Nedovića u Podgorici u julu prošle godine.

"Vijesti" saznaju da su pripadnici bezbednosnog sektora danima nadzirali i pratili deo te kriminalne ekipe, a da su jutros uz podršku Specijalne jedinice policije upali u dva štek stana i uhapsili plaćenike škaljarskog klana i njihove pomagače.

Iz Uprave policije (UP) zvaničnno je potvrđeno da su Marković, Rečković i Muminović uhapšeni, a navode da su oni članovi aktivne ćelije visokorizične organizovane kriminalne grupe koja deluje na teritoriji Podgorice, i da je njihovim lišenjem slobode razbijeno delovanje te ćelije.

Iz UP navode da su službenici Specijalnog policijskog odeljenja, Regionalnog centra bezbednosti "Centar" i Sektora za borbu protiv kriminala, uz taktičku dominaciju i superiornost Specijalne jedinice policije, u koordinisanim aktivnostima Specijalnog državnog tužilaštva i uz aktivni doprinos Agencije za nacionalnu bezbednost, izveli preciznu taktičku operaciju u kojoj su locirali, stavili pod kontrolu i lišili slobode tri člana jedne aktivne ćelije ogranka jedne visokorizične OKG koja deluje na teritoriji Podgorice.

Istakli su da su slobode lišene tri osobe za kojima je bila raspisana međunarodna poternica od strane NCB Interpol Podgorica:

"..I to - M.M (36) iz Podgorice, koji se potraživao zbog krivičnog dela teško ubistvo na štetu S.K, izvršeno 18. jula 2020. godine u Zeti, a kojeg je nadležni Viši sud u Podgorici prethodno pustio da se brani sa slobode uz meru nadzora, zbog nedonošenja prvostepene presude u zakonom propisanom roku od tri godine, a koju meru nadzora je po puštanju na slobodu prekršio i nalazio se u bekstvu do danas. On se potraživao i zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljeno držanje i nošenje oružje i eksplozivnim materija. A.R (23) iz Podgorice, koji se sumnjiči za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, izvšeno na štetu I.N, 16. jula 2025. godine u Podgorici, kao i za krivično delo teško ubistvo u pokušaju takođe na štetu I.N. koje je izvršeno 17. maja 2025. godine u Podgorici, T.M (22) iz Podgorice, koji se sumnjiči da je, zajedno sa A.R, 17. maja 2025. godine u Podgorici, izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju i to putem pomaganja, na štetu I.N. Izvedenom operacijom je razbijeno delovanje ćelije ove OKG na teritoriji Podgorice", kazali su iz UP.

Iz te bezbednosne institucije ističu da se u toku realizacije te operacije i hapšenja članova OKG, na osnovu inicijative Specijalnog državnog tužilaštva i pribavljene naredbe od strane Višeg suda u Podgorici, vrše se i drugih prostorija koja su koristila ova lica.

"Lica lišena slobode će biti sprovedena nadležnim pravosudnim organima na dalju nadležnost. Preduzimaju se dalje policijsko - tužilačke aktivnosti u odnosu na delovanje ove OKG, o čijem ishodu će javnost biti pravovremeno informisana. Službenici Uprave policije (SPO i druge organizacione jedinice), koji učestvuju u složenim operacijama i akcijama, primjenjuju znanja i vještine i metodologiju rada koje su stekli od najmoćnije partnerske službe iz međunarodne obaveštajne zajednice FBI, a o daljim budućim aktivnostima Uprava policije i Specijalno državno tužilaštvo će blagovremeno i transparentno informisati javnost", saopštili su iz UP.