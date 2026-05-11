Sa neizmernim bolom i tugom, srpska zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama oprašta se od mladog i plemenitog Dušana B. (38), koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u subotu, 9. maja 2026. godine.

Nesreća se dogodila u gradu Erlsboro, u saveznoj državi Oklahomi.

Dušan, rođen 12. maja 1988. godine u Užicu, Srbija, bio je poznat kao čovek velikog srca i plemenite duše, a vest o njegovom preranom odlasku, samo nekoliko dana pre njegovog 38. rođendana, ostavila je porodicu, kolege i brojne prijatelje u šoku.

Pokrenuta je humanitarna kampanja ma stranici GoFundMe kako bi se pružila podrška Dušanovoj porodici da prebrodi dane koji su pred njima.

Prikupljena sredstva biće iskorišćena za pokrivanje troškova sahrane, kao i za pružanje direktne finansijske pomoći porodici, kako bi im se bar malo olakšao ovaj bolan period.

Organizatori kampanje mole sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu - svaka donacija, bez obzira na iznos, znači mnogo.

"Ukoliko niste u mogućnosti da donirate novac, molimo vas da podelite ovu informaciju kako bismo zajedničkim snagama pružili ruku podrške porodici Božović", navodi se u apelu.