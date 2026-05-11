"Da su ti ljudi nastupili ljudski i rekli da su pogrešili, ja bih tu majku zagrlila i rekla joj da je napravila najbolje što je mogla", reči su Ninele Radičević, majke devojčice Ane Božović iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koja je 3. maja 2023.godine ubijena zajedno sa još osmoro vršnjaka i radnikom obezbeđenja.

U intervjuu za "Jutarnji list", Ninela Radičević je govorila o sećanju na Anu, navodeći da ni nakon tri godine ne može da prihvati njen gubitak i da i dalje ima osećaj kao da čeka da joj se ćerka vrati. Kako kaže: "Vreme nije izlečilo ništa".

Opisala je Anu kao veselu, energičnu i društvenu devojčicu, punu života, koja je volela školu, drugarice, muziku i avanture.

Govoreći o roditeljima dečaka ubice, Miljani Kecmanović i Vladimiru Kecmanoviću, istakla je da nikada nije želela da ih vidi niti im se obrati. Dodala je da oni ne priznaju krivicu niti osećaju odgovornost.

- Jedna od majki žrtava ušla je u verbalni sukob sa majkom počinioca, koja je pretila tužbama. Do danas mi je neverovatna njena oholost i uzdignuta glava kada dolazi na suđenja. Kako to objasniti? Ali kad vidite roditelje, nije ni čudo što je njihov sin izvršio to krivično delo - rekla je Ninela za Jutarnji list.

MIljana Kecmanović Foto: Petar Aleksić

Održano ročište Kecmanovićima

Pred Višim sudom u Beogradu danas je održano suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka ubice koji je 3.maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i radnika obezbeđenja.

Kecmanovićima, Vladimiru i Miljani, sudi se u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvobitnu, prvostepenu presudu, zbog "bitne povrede postupka". Tom presudom, koju je Apelacioni sud ukinuo, Miljana je bila osuđena na tri godine zatvora, dok je Vladimir dobio 14,5 godina robije.

Prvo ročište u ponovljenom postupku bilo je otvoreno za javnost, međutim, nakon toga je doneta odluka da suđenje bude zatvoreno za javnost radi zaštite maloletnika u ovom postupku.

Dečak ubica je ponovo svedočio protiv roditelja, a ovaj put je rekao da ostaje pri svemu što je ranije rekao.

Miljana Kecmanović Vladimir Kecmanović Foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Privatna Arhiva

Ipak, za razliku od prethodnog svedočenja, ovaj put je rekao da njegovi roditelji "nisu odgovorni" za ono što je učinio 3. maja i da sada to shvata jer je, kako je rekao, sazreo i porastao.

On je govorio pred sudom da je "vrlina biti hladan i bez emocija", da je očeve pištolje tražio samo u spavaćoj sobi gde ih je i pronašao, da je istraživao psihopate i proučavao psihopatsko ponašanje nakon što ga je otac nazvao psihopatom.

Zašto je pala presuda Kecmanovićima?

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći deo presude roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", Vladimiru i Miljani Kecmanović, navodeći "bitne povrede postupka".

Potvrđen je samo jedan deo prvostepene presude, i to onaj kojim je Miljana Kecmanović bila oslobođena optužbe za držanje oružja.