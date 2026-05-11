U policijskoj akciji na Starom aerodromu u Podgorici uhapšene su najmanje tri osobe – Arjan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, koje se dovode u vezu sa škaljarskim klanom.

Akciju su, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), sproveli pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uz podršku više policijskih i bezbjednosnih struktura. Prema navodima Uprave policije, riječ je o koordinisanoj operaciji u kojoj su osumnjičeni locirani i lišeni slobode u dva „štek“ stana.

Privođenje uhapšenih Škaljaraca u Podgorici

Rečković i Muminović se sumnjiče za teško ubistvo Igora Nedovića u Podgorici u julu prošle godine, dok se Marković tereti za povezanost sa krivičnim djelima iz oblasti organizovanog kriminala.

Policija navodi da su svi bili aktivni članovi jedne kriminalne ćelije koja djeluje na teritoriji Podgorice.

Iz Uprave policije saopšteno je da su uhapšene osobe bile predmet međunarodnih potjernica, te da se protiv njih vode postupci zbog teških krivičnih djela, uključujući teško ubistvo, pokušaj ubistva i stvaranje kriminalne organizacije.

Tokom akcije, po nalogu SDT-a i Višeg suda u Podgorici, izvršeni su i pretresi više objekata koje su osumnjičeni koristili, a iz policije je poručeno da se nastavljaju dalje istražne aktivnosti.