Dušan Božinović (37) iz Užica poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u gradu Erlsboro, u saveznoj državi Oklahomi.

Dušan je stradao samo nekoliko dana pre svog 38. rođendana .

Srpska zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama oprašta se od mladog Dušana.

Pokrenuta je i humanitarna kampanja na stranici GoFundMe kako bi se pružila podrška Dušanovoj porodici da prebrodi dane pune bola.

Prikupljena sredstva biće iskorišćena za pokrivanje troškova sahrane, kao i za pružanje direktne finansijske pomoći porodici.

Dušan je iza sebe ostavio suprugu i sina.

