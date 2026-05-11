U teškoj nesreći u Oklahomi poginuo je Dušan Božinović iz Užica. Prikupljaju se sredstva za pomoć njegovoj porodici u ovim teškim trenucima.
OVO JE SRBIN (37) KOJI JE POGINUO U ČIKAGU Dušan iza sebe ostavio suprugu i sina, stradao nekoliko dana pre rođendana
Dušan Božinović (37) iz Užica poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u gradu Erlsboro, u saveznoj državi Oklahomi.
Dušan je stradao samo nekoliko dana pre svog 38. rođendana .
Srpska zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama oprašta se od mladog Dušana.
Pokrenuta je i humanitarna kampanja na stranici GoFundMe kako bi se pružila podrška Dušanovoj porodici da prebrodi dane pune bola.
Prikupljena sredstva biće iskorišćena za pokrivanje troškova sahrane, kao i za pružanje direktne finansijske pomoći porodici.
Dušan je iza sebe ostavio suprugu i sina.
