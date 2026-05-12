Suđenje roditeljima maloletnog dečaka koji je, prema navodima optužnice, 5. oktobra 2023. godine u Niškoj Banji usmrtio svog školskog druga Andreja Simića sa čak 37 uboda nožem, nastavljeno je pred Višim sudom u Nišu. Ročište, na kome je trebalo da bude saslušano osmoro svedoka, obeležio je incident zbog kog je deo postupka bio prekinut, pa su iskaz dala četiri svedoka.

Juče je trebalo da bude ispitano osmoro svedoka, međutim saslušana su samo četiri. Suđenje se odvija iza zatvorenih vrata јер је reč o maloletnim licima, pa javnost nije upoznata sa detaljima iz sudnice. Ipak, primećeno je da je ekipa Hitne pomoći ušla u zgradu suda, a prema nezvaničnim informacijama, jednom od optuženih je pozlilo. Šta se događalo u sudnici i kako je proteklo suđenje, za emisiju "Redakcija", govorili su Sanja Simić, majka ubijenog Andreja, Mića Simić, otac i Saša Knežević, advokat oštećenih.

- Još ne mogu da se smirim posle svega što je izrečeno i načina na koji su se ponašali. Videćemo kako će se sve dalje odvijati - rekla je Simić.

"Sve je ovo deo njihove strategije"

Simić je nakon ročišta poručio da je atmosfera u sudnici bila veoma burna i da su pojedini događaji dodatno otežali tok suđenja.

- Velika je šteta što javnost nije mogla da prisustvuje onome što se dešavalo u sudnici. Prisustvovali smo pravom performansu. Sa njihove strane ništa nije bilo neočekivano, sve je to deo njihove strategije. Na svu sreću, četvrti svedok, čiji je iskaz u jednom trenutku morao da bude prekinut, ipak je do kraja izneo svoju izjavu. Time je potvrđeno i dodatno pojašnjeno sve što je ranije rekao u tužilaštvu. Ostaje samo pitanje dokle će ići pokušaji da se suđenja prekidaju na različite načine, ali očigledno je i to deo odbrane - kaže Simić.

- Iskreno, najviše mi je žao što ljudi ne mogu da vide šta se dešava. Ne mogu da razumem ovakvu odluku da se javnost isključi iz postupka. Ovde se ne radi o stvarima koje bi, po mom mišljenju, morale da budu potpuno zatvorene za javnost. Umesto da svi imaju priliku da vide šta se događa, postoje ograničenja zbog kojih ne možemo ni da prenesemo detalje. Zato ljudi mogu samo da nagađaju na osnovu toga kako izgledamo kada izađemo iz sudnice i onoga što su mogli da čuju, poput informacije da je dolazila Hitna pomoć - objasnio je Knežević.

Sledeće ročište zakazano je za 1. jun pred Višim sudom u Nišu, iskaz bi takođe trebalo da da i dečak ubica - on će biti uključen preko video poziva.

